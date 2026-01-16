Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom, a nakon sastanka usledilo je potpisivanje Zajedničke izjave prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Srbije i ministra za Evropu i spoljne poslove Francuske o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda "Veliko Selo - faza I".

Vučić je nakon sasanka govorio za TV Pink.

O sastanku

- Sastanak je prošao dobro, on ima svoju evropsku agendu, tu su pitanja od REM-a do drugih stvari, najviše smo govorili o bilateralnim odnosima koji su veoma dobri. Francuske kompanije su angažovane na nekim od najvažnijih projekata. Na izgradnji metroa, od Vinče do Velikog Sela i drugih važnih stvari za našu zemlju - izjavio je Vučić.

Dodao je da su razgovarali i o geopolitičkoj situaciji.

- Dobro je imati iskrenog prijatelja i nekog ko podržava Srbiju - rekao je predsednik.

Moj poziv gospođi Brnabić je da se još jedanput otvori taj dijalog, kazao je Vučić govoreći o REM-u.

O grupi evroparlamentaraca koji stižu u Beograd

- Ja ne napadam EU, samo branim Srbiju. Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem samo Piculu i slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram, sa onima koji žele sve najgore Srbiji. Drugo, oni su konsultujući se sa svojim interpartijskim kolegama doneli odluku mi dolazimo tamo negde, niti su pitali da li su dobrodošli - rekao je on.

Foto: Pink

- Ništa od toga nisu uradili, samo su rekli "mi stižemo tad". Zašto niste pokazali elementarno poštovanje prema zemlji domaćinu. Oni žele da kažu da imaju neke druge koji hoće dijalog, da izgovore sve najgore o meni. Hoću da vam kažem samo mi se nalazimo na evropskom putu, ali da budemo ponižavani, moj posao je da to ne dozvolim - kaže Vučić.

Dolaze da bi napisali još jednu deklaraciju, dodao je.

- Prazna priča, niti je mnogo važno ali da ne podcenjujem nikoga. Znate li koliko važnih stvari imamo.

O forumu u Davosu

Predsednik je potom govorio o predstojećem ekonomskom forumu u Davosu.

- Najvažniji su za nas susreti sa onima kojima moramo da rešavamo pitanja od NIS-a do drugih političkih pitanja. Za mene je to velika borba, veliki izazov, bezbroj problema... neko mora o svemu da vodi računa. Ja sam po prirodi bliže pesimisti ali nadam se i verujem da ćemo to uspeti - rekao je Vučić.

- Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, biće u narednim danima zato što morate da dobijete produženje operativne licence.

O lečenju bolesne dece

Govoreći o napadima da se bolesna deca leče SMS-ovima, predsednik odgovara:

- Reč je o notornoj laži, ja mislim da je to jedna od najpokvarenijih floskula, gora od one "to su naše pare". Hoću da kažem da su brojevi negde desetostručeni. Što se tiče novih lekova, mašina, opreme... Negde je čak i stostruko više nego za vreme bivše blokaderske vlasti, to su činjenice. I u Skandinaviji se procentualno više dece leči nego u Srbiji.

O Beogradu nekad i sad

Predsednik je potom pokazao fotografiju kako je Beograd izgledao 2012. i kako izgleda danas.

Foto: Pink

- Teško da će sutra moći da kažu da je Beograd na vodi njihovo delo, ni za KC, ni za porodilišta, kao ni za naučno-tehnološke parkove, Ekspo... Radite to zbog ljudi i njihovog boljitka. Laži ponavljaju svaki dan, slušate ih stalno. Zašto? Zato što ne dam na Srbiju, zato što se borim i radim sve što je moguće da bi Srbija išla napred.

Godišnjica ubistva Olivera Ivanovića

Govoreći o godišnjici ubistva Olivera Ivanovića, predsednik kaže:

- Priština želi da optuži zvaničnu Srbiju, nisu uspeli, žao nam je što nam nisu dostavili nikakvu forenziku.

O napadu na Anu Bekutu

Vučić je govorio i o napadu na pevačicu Anu Bekutu.

- Što se te večeri tiče, ja sam šokiran snimcima. Neverovatno je da ste videli da smo snimili nekoga da ledenicima gađa kuče, svi bismo ga osudili, i jedna i druga strana, ali pošto je reč o čoveku, posebno o ženi, njima je sve dozvoljeno. Mi nismo ni majke ni bake ni očevi ni sinovi, mi smo ćaci. Ćacije imate prava da ubijate, to nisu ljudi - rekao je Vučić.

O Đilasovim napadima

O tvrdnjama lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da mu "otkucava sat", predsednik ističe:

- Isto je to rekao i 2017. godine. Meni svakako sat otkucava i biološki, kao svakom čoveku na svetu i politički. Zavisi od građana Srbije, ponajmanje od onog što želi gospodin Đilas. Ja prihvatam da su oni favoriti, ja ću pomoći nekoj drugoj listi, koja treba da predstavlja pristojnu Srbiju - kazao je.

Naše je pravo da se borimo, dodao je.