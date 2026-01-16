Politika
VUČIĆ SA BAROOM: Nakon sastanka potpisivanje izjave o projektu beogradskog metroa
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.
Nakon sastanka biće potpisana Zajednička izjava prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Srbije i ministra za Evropu i spoljne poslove Francuske o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda Veliko Selo - faza I.
Vučić sa Baroom Foto: Petar Aleksić
