Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Nakon sastanka biće potpisana Zajednička izjava prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Srbije i ministra za Evropu i spoljne poslove Francuske o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda Veliko Selo - faza I.

Vučić sa Baroom Foto: Petar Aleksić

