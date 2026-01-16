Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je sramne napade protivnika vlasti koji često, bez ikakvih dokaza, tvrde da se bolesna deca leče SMS porukama.

On je rekao da je u pitanju teška laž.

- Reč je o notornoj laži, ja mislim da je to jedna od najpokvarenijih floskula, gora od one "to su naše pare". Hoću da kažem da su brojevi negde desetostručeni. Što se tiče novih lekova, mašina, opreme... Negde je čak i stostruko više nego za vreme bivše blokaderske vlasti, to su činjenice. I u Skandinaviji se procentualno više dece leči nego u Srbiji - rekao je Vučić.

Podsetimo, pre dva dana ministar zdravlja Zlatibor Lončar izneo je konkretne podatke o lečenju dece.

"Isti ti lažovi žele sad preko bolesne dece da se domognu vlasti i pričaju o pomoći za lečenje dece. Ali, samo deklarativno! Jer, činjenice ukazuju apsolutno na drugačije podatke. U odnosu na vreme kada su oni pljačkali Srbiju, od 2012. se sve menja.

Za početak, nabavljeni su Gama nož i Iks nož, pa se niko više ne šalje u Tursku, Grčku i druge države na ovakve preglede, već sve to naši građani, o trošku države, mogu da obave u svojoj zemlji", počeo je Lončar.

On je potom otkrio koliko je pacijenata upućeno na rehabilitaciju i koliko je novca utrošeno.

"Krajem 2014. godine država je formirala Budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu, kako bi se na organizovan i sistemski način pomoglo svakom onom kome je potrebna specifična medicinska nega, dostupna samo u pojedinim svetskim centrima. Zahvaljujući ovom Fondu, do sada je na lečenje i rehabilitaciju u inostranstvo upućeno 1.322 pacijenta, a utrošeno je više od tri milijarde dinara.

Pored toga, od 2012. godine u Ministarstvu zdravlja opredeljen je poseban budžet za retke bolesti, koji se iz godine u godinu uvećava, a samim tim i sve više dece dobija mogućnost da se doživotno leči izuzetno skupim terapijama. Te 2012. godine za retke bolesti je utrošeno nešto više od 64 miliona dinara, dok je 2025. godine utrošeno 10.200.000.000 dinara", naveo je ministar.

Država izdvaja za retke bolesti

On je otkrio i šta su planovi za 2026. godinu kada su u piotanju retke bolesti.

"Do sada je ukupno za retke bolesti od 2012. godine utrošeno 41.205.710.858 dinara, dok je za 2026. godinu planirano još 10.200.000.000 dinara.

Podsećanja radi, do 2012. godine za decu obolelu od retkih bolesti država Srbija je izdvajala nula dinara i ni jedno dete se nije lečilo. Zahvaljujući izdvajanju države od 2012. godine, danas se u Srbiji leči 930 dece od retkih bolesti (više od 40 različitih dijagnoza)", zaključio je Lončar.

Podsetimo, državno rukovodstvo na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izdvojilo je za lečenje naših najmlađih stanovnika više nego što su blokaderi pre 2012. godine mogli da sanjaju.

Naime, po grafikonima koje objavljujemo u nastavku teksta, jasno se može videti koliko se za lečenje dece u Srbiji, ali i u inostranstvu izdvajalo tokom prethodne vlasti, a koliko od trenutka kada je Srpska napredna stranka (SNS) prvi put pobedila na izborima.

