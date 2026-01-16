Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas optužbe da se bolesna deca leče SMS porukama. On je rekao da je u pitanju teška laž.

- Reč je o notornoj laži, ja mislim da je to jedna od najpokvarenijih floskula, gora od one "to su naše pare". Hoću da kažem da su brojevi negde desetostručeni. Što se tiče novih lekova, mašina, opreme... Negde je čak i stostruko više nego za vreme bivše blokaderske vlasti, to su činjenice. I u Skandinaviji se procentualno više dece leči SMS porukama nego u Srbiji - rekao je Vučić.

Podsetimo, podaci iz zdravstvenog sistema Srbije pokazuju jedan od najdramatičnijih preokreta u savremenoj medicinskoj politici države: ulaganja u inovativne lekove i lečenje retkih bolesti porasla su višestruko, dok je broj pacijenata koji dobijaju terapiju porastao sa gotovo nule na stotine i hiljade.

Do 2012. godine Srbija je za inovativne lekove izdvajala svega 19,2 milijarde dinara u periodu od 2007. do 2012. godine. U narednom periodu, od 2013. do 2025, ta cifra je eksplodirala na čak 218,7 milijardi dinara, što predstavlja više od jedanaest puta veće ulaganje.

Još dramatičniji je pomak u lečenju retkih bolesti. Pre 2012. godine nije postojao nijedan sistemski lečen pacijent. Te godine terapiju je dobijalo svega 8 osoba. Danas, 2025. godine, terapiju za retke bolesti prima čak 930 pacijenata, odraslih i dece zajedno.

To nije spor rast – to je potpuna promena zdravstvene paradigme.

Deca – najjasniji pokazatelj preokreta

Najpotresniji deo podataka odnosi se na decu.

Od 2008. do 2012. godine, samo 440 dece iz Srbije poslato je na lečenje u inostranstvo.

Od 2013. do 2025. taj broj skače na 5.873 dece – više od 13 puta više.

To znači da su hiljade dece koje bi ranije ostajale bez terapije sada dobile šansu za život.

Paralelno s tim, raste i broj dece koja se u Srbiji leče od retkih bolesti. Godine 2012. bilo ih je samo 8.

Godine 2025. – čak 296 dece je u sistemu terapije.

Iz godine u godinu taj broj ubrzano raste:

2017: 34

2018: 49

2019: 69

2020: 79

2021: 90

2022: 178

2023: 209

2024: 235

2025: 296

Ovo nije statistika — ovo su spašeni životi.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Novac prati terapiju

Ulaganja u retke bolesti dodatno potvrđuju razmere promene.

Godine 2012. Srbija je za terapije izdvajala svega 130 miliona dinara.

Do 2026. ta cifra raste na 10,2 milijarde dinara.

To je povećanje od skoro 80 puta.

Drugim rečima: država je prešla put od simbolične pomoći do sistemskog finansiranja najskupljih i najsavremenijih terapija na svetu.

Pre samo desetak godina Srbija praktično nije imala sistem za lečenje retkih bolesti. Danas ima stotine pacijenata u terapiji, hiljade dece lečenih u inostranstvu i ulaganja koja se mere desetinama milijardi dinara.