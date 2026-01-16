Slušaj vest

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je danas da su odnosi Srbije i predsednika Aleksandra Vučića sa najbližim saradnicima predsednika SAD Donalda Trampa veoma dobri i da tu nema nikakvih problema i navela da se o susretu Vučića i Trampa ranije razgovaralo i da bi sve bilo u redu da geopolitička situacija nije promenila interesovanja američkog predsednika.

Vasiljevićeva je rekla da se predsednik Vučić ove sedmice u Abu Dabiju sreo sa Donaldom Trampom Juniorom i da su razgovarali na otvaranju Nedelje održivosti, kao i da su se sreli na gala večeri i da je Tramp Junioir najavio da će uskoro posetiti Beograd.

- Oni su sedeli sto pored nas, on (Tramp Junior) i njegova buduća supruga Betina Anderson, prišli su predsedniku (Vučiću) i najavili skori dolazak u Beograd. Tako da je taj odnos zaista jako dobar. Dobar je odnos sa (Džaredom) Kušnerom, (Ričardom) Grenelom i nekim zvaničnicima unutar Trampovog najužeg kruga. Tako da, što se toga tiče, problema nema - rekla je Vasiljević na K1 televiziji.

Navela je da se ranije razgovaralo o potencijalnom susretu predsednika Srbije i SAD i da bi ''sve bilo u redu'' da geopolitička situacija nije preokrenula Trampova interesovanja.

Srpski i američki predsednik trebalo je da se sastanu na Trampovom imanju Mar-a-Lago Foto: Rumble/ Donald Trump Jr.

- Mi sad imamo Iran, Grenland, imali smo Gazu, imamo Ukrajinu i Rusiju. To su sve velike i važne geopolitičke priče i on (Tramp) je malo ljudi video van okvira evropskih lidera koji su išli na pregovore, nisu išli u odvojene posete. Sem Đorđe Meloni, ne mogu da se setim da je primio nekoga od evropskih lidera, osim kada su dolazili na razgovore oko Ukrajine i Rusije. Tako da je njegova agenda puna kada su u pitanju ove goruće teme - navela je Vasiljevićeva.

Podsetila je da je susret Vučića i Trampa trebalo da se desi u maju 2025. godine, tokom Vučićeve posete SAD-u, kada je predsedniku Vučiću pozlilo i kada se vratio u Beograd.

- Tako da to je sve u procesu. Stalno su nekakve nenormalne situacije, ali nadam se kada ovo bude prošlo, odnosno ako Tramp bude uspeo da reši ovu situaciju sa Rusijom i Ukrajinom i ako se ovaj Iran smiri, nadam se da u sledećih godinu dana možda možemo da očekujemo. Ili će on doći ovde - rekla je Vasiljevićeva i podsetila da je postojao dogovor da Tramp u Budimpešti razgovara sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali da je to pomereno.

Ukazala je da je u situaciji kada se u svetu stalno dešavaju nepredviđene okolnosti teško planirati bilo šta.