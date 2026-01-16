Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske Žan-Noelom Baroom nakon čega je prisustvovao potpisivanju Zajedničke izjave o projektu beogradskog metroa i Memoranduma o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda.

- Otvoren razgovor sa Žan-Noelom Baroom o pitanjima od značaja za odnose Srbije i Francuske i evropskom putu naše zemlje. Razgovarali smo o izgradnji metroa, razvoju veštačke inteligencije nakon kupovine superkompjutera i saradnji u oblastima nuklearne energije i namenske industrije. Jedna od tema bila je i projekat prečišćavaja otpadnih voda u Beogradu - naveo je Vučić na Instagramu.

Jasno sam ukazao na opredeljenost Srbije da vodi nezavisnu i odgovornu politiku, zasnovanu na zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa, uz istovremenu spremnost za jačanje saradnje sa Francuskom kao jednim od naših najvažnijih partnera u Evropi, dodao je.