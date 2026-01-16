Slušaj vest

Blokaderski mediji pod uticajem Dragana Šolaka nastavljaju još bezobzirnije da kriminalizuju i dehumanizuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Ova kampanja zapravo nikad ne prestaje, već se samo smišljaju nove laži da se priča o Vučiću kriminalcu iznova i iznova ponavlja, jer je najvažnije u tom poduhvatu konstantno ga predstaviti kao čudovište, da bi se stvorio ambijent u kojem je opravdano fizički udariti na njega, pa i eliminisati. 

Do kojih granica Šolakovi blokaderski mediji idu sa kriminalizacijom i dehumanizacijom Vučića pokazuje i novi uradak Danasa, Šolakovog glasila koji se u ovoj kampanji gotovo redovno priključuje Novoj S i N1. Ovaj dnevnik je na svojoj naslovnoj strani objavio tekst povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića u kojem pokušava da spinuje priču o krivici Vučića za ovo ubistvo.

IMG-20260116-WA0000.jpg
Foto: Printscreen

Pod naslovom "Istina čeka pravičan proces i Vučića kao svedoka", Danas podmeće opasnu i sasvim izmišljenu tezu o umešanosti Vučića u slučaj ubistva Olivera Ivanovića, pa čak i ide korak dalje jer pominje čak i nekakvu trgovinu sa Zapadom da bi sebe spasao! 

IMG-20260116-WA0001.jpg
Foto: Printscreen

- Nije isključeno ni da je Vučić i u slučaju ubistva Olivera Ivanovića trgovao sa Zapadom kako bi sebe spasao, o čemu govore izvoz oružja u Ukrajinu, Rio Tinto i sve što se događalo posle oružanog incidenta u Banjskoj - deo je teksta koji Danas posebno vizuelno ističe na svojim stranicama novina, a nastavlja se ovako:

- Mislim da bi on trebalo da bude prvoosumnjičeni nalogodavac ne samo za ubistvo Olivera Ivanovića nego i advokata Vladimira Cvijana desetak dana pre Ivanovićeve likvidacije. Izgleda kao da je "ista ruka" ubila obojicu.

Ovim sramnim spinom Danas je još jednom potvrdio da stoji u prvim redovima Šolakovih blokaderskih medija koji neprestano fabrikuju lažne vesti i od njih pokušavaju da oblikuju nepostojeće afere. U blokaderskoj obradi istine nije prvi put da se Vučiću "prišivaju" ubistva. Tako je bilo i u slučaju smrti Vladimira Cvijana, ali i u morbidnoj priči o takozvanom "Sarajevo safariju" u kojem je predsednik Vučić ni manje ni više optužen da je organizovao i ubijao decu u majčinim rukama!

