Slušaj vest

Blokaderi su od dolaska nekoliko evroparlamentaraca u Srbiju pokušali da naprave politički spektakl posle kojeg će, ako bi se verovalo besomučnim izveštajima i analizama njihovih medija, naša zemlja volšebno našla u Evropskoj uniji!

N1 i Nova predvode kampanju blokaderskih medija koja traje već danima, a u kojoj guraju priču o navodnom skandalu povodom informacije da predsednik države i predsednica Skupštine imaju unapred dogovorene obaveze, te neće biti u Srbiji kad evroparlamentarci dođu.

Na svaki način se pokušavaju osporiti državničke obaveze koje se mesecima unapred planiraju i zakazuju, samo da bi se sopstvena zemlja ocrnila u evropskoj javnosti. Posle toga se otišlo i korak dalje, pa su se u pomenutim medijima problematizovali intenzivni sastanci i kontakti zvaničnika Srbije i Mađarske oko rešavanja pitanja NIS-a, što je za našu državu trenutno od prvorazrednog značaja.

Površan narativ

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da blokaderski mediji nastoje da poture zamenu teza i nude površan narativ koji svesno ignoriše suštinu državne politike - razliku između rešavanja egzistencijalnih nacionalnih pitanja i podleganja političkim pritiscima.

Dejan Lisica Foto: Privatna Arhiva

- Poslednjih dana svedoci smo još jednog pokušaja zamene teza u režiji određenih medija poput N1 i Nove S, kao i političkih krugova koji nastoje da susrete državnog vrha Srbije sa mađarskim zvaničnicima predstave kao "izbegavanje" evroparlamentaraca. Ovakav narativ ne samo da je površan, već svesno ignoriše suštinu državne politike: razliku između rešavanja egzistencijalnih nacionalnih pitanja i podleganja političkim pritiscima. Srbija i Mađarska danas uživaju najbolje odnose u svojoj modernoj istoriji, a razlog leži u konkretnim projektima koji garantuju budućnost zemlje. Dok deo opozicije i medija pravi senzacionalizam od dolaska stranih izaslanika, državni vrh sa Budimpeštom rešava najvažnije strateško pitanje, a to je energetika - naglašava Lisica.

Građani prioritet

On smatra da je posebno apsurdno insistiranje na dočekivanju izvestioca poput Tonina Picule.

Foto: Beta Philippe Buissin