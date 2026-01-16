Slušaj vest

"Picula je dokaz koliko Evropska unija ne želi da Srbija postane njen član. Džabe se mi trudimo, ponižavamo, ispunjavamo sve obaveze i radujemo kad ostvarimo neki manji napredak, Picula nas čeka, on je izvestitelj, on odlučuje o nama, ovaj ustaša. Ako nam Picula sudi, a mi smo prihvatili da nam sudi, morali smo da zaustavimo Piculu onog momenta kada je izabran za izvestioca, da kažemo - sad ste prevršili meru", izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Informer dodajući da reč "ustaša" za Piculu nije uvreda već je verovatno ponosan na to i podsetio na Piculine fotografije sa Banije.

Upitao je i kad ćemo to shvatiti i prestati više sa tim našim evropskim putem.

- Zamislite da mene pošaljete za ambasadora Srbije u Brisel pri EU, šta mislite da li bih ikada dobio agreman? Na vest da dolazim bi me zaustavili, rekli bi — kako možete da pošaljete čoveka koji je otvoreno antievropski, kako da vodimo dijalog sa nekim ko je otvoreno protiv članstva Srbije u EU? A pošaljete Piculu koji je ustaša, otvoreno protiv Srbije i Srba i to je u redu? Nismo nikad trebali ni da ga pustimo. Takvima kao on kao direktor BIA a i ministar unutrašnjih poslova davao sam zabranu ulaska u zemlju, napadali su me zbog toga i tpeo sam razne pritiske ali apsolutno sam u pravu. Ne bih ga pustio da udje u Srbiju ne zato što će to nešto promeniti jer ništa to neće promeniti, oni inače mrze Srbiju i da dodju i da ne dodju isto će biti, ali samo da pokažete da postoji granica samopoštovanja - rekao je Vulin.

Tonino Picula Foto: Fred MARVAUX/European Parliament

Upitan a šta da radimo sa izdašnim evropskim fondovima Vulin je upitao koliko su izdašni i da li su evropski fondovi cena da imamo Piculu.

- Nema tih para zbog kojih ovaj ustaša može da dodje da nam sudi jer on će sutra u Evropskom parlamentu da kaže da Srbija ne može da napreduje nigde i ni zašta jer nisu ovo ili ono uradili. Da li je to cena? Da li je za "izdašne fondove" cena Kosovo ili Republika Srpska? Nema tih "izdašnih fondova" zbog kojih ću priznati Kosovo ili napustiti Srpsku. Njihov cilj je nestanak Srbije - poručio je Aleksandar Vulin.