Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je učestale napade i optužbe da se deca u Srbiji leče SMS porukama, iako brojke i činjenice govore da je potpuno drugačije.

- Reč je o notornoj laži, inače. Ja mislim da je to jedna od najpokvarenijih floskula, mnogo odvratnijih čak i od one "to su naše pare" - istakao je Vučić.

- Znate kad ne možete da čestitate nekome na dobro urađenoj železničkoj stanici, pruzi, na dobro urađenim auto-putevima, dobro urađenom Kliničko-bolničkom centru, onda vi kažete "to su naše pare". Pa uvek su naše pare, samo se nikada nismo ovom brzinom razvijali i nikada nismo ovoliko gradili.

- Mi brinemo o našoj deci, mi brinemo o zdravlju svih naših građana, zato i ulažemo ogroman novac u zdravstvo - zaključio je Vučić.

