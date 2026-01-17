Slušaj vest

Državno rukovodstvo na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izdvojilo je za lečenje naših najmlađih stanovnika više nego što su blokaderi pre 2012. godine mogli da sanjaju.

Po grafikonima koje objavljujemo, jasno je koliko se za lečenje dece u Srbiji, ali i u inostranstvu izdvajalo tokom prethodne vlasti, a koliko od trenutka kada je Srpska napredna stranka (SNS) prvi put pobedila na izborima.

Na prvom grafikonu vidi se koliko je država u milionima dinara izdvajala za lečenje retkih bolesti, i to kako kod dece, tako i kod odraslih, do 2012. godine, a koliko se taj iznos promenio u 2026.

Foto: Printscreen

Dok je pre 13 godina ta brojka bila 130 miliona, u 2026. je dostigla neverovatnih 10 milijardi i 200 miliona dinara. U pitanju je rast od čak 90 puta.

Kada su u pitanju retke bolesti, i kod dece i kod odraslih, pre 2012. godine lečeno je, verovali ili ne, 0 pacijenata i to danas niko od blokadera ne spominje. U 2012. je ta brojka porasla na 8, a danas iznosi 930. Osim toga, postoji tendencija njenog daljeg rasta.

Foto: Printscreen

Kada su u pitanju izdvajanja za inovativne lekove, statistika je, takođe, jasna. Od 2007. do 2012. godine je izdvojeno 19,2 milijarde dinara, dok je u periodu od 2013. do 2025. iznos dostigao cifru od čak 218,7 milijardi dinara.

Foto: Printscreen

A koliko je urađeno za lečenje dece u inostranstvu, najbolje pokazuje naredni grafikon. Od 2013. do 2025. godine 5.873 deteta, naspram 440 dece u periodu od 2008. do 2012. Rast veći od 13 puta.

Foto: Printscreen

Poslednji grafikon detaljno prikazuje kako se kroz godine menjao broj dece koja su na lečenju od retkih bolesti.

Dok pre 2012. godine država nije bila uključena u lečenje nijednog deteta, taj broj je u 2025. godini dostigao 296.

Foto: Printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je juče optužbe da se bolesna deca leče SMS porukama. On je rekao da je u pitanju teška laž.