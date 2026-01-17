Slušaj vest

- To nije tačno, jer postoji Posedno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao jedno od pet odeljenja u okviru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - navodi se.

Važeći Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kako je pojašnjeno u saopštenju, propisuje jednu "hibridnu odredbu" o postojanju tzv. Posebnog tužioca koji rukovodi samo jednim od pet odeljenja VJT u Beogradu, a kojeg postavlja Vrhovni javni tužilac na mandat od šest godina. Ostale rukovodioce odeljenja VJT u Beogradu postavlja glavni javni tužilac - pojašnjeno je iz VJT u Beogradu.

Predlogom izmena ovog zakona koje su na raspravi u Narodnoj skupštini, kako se dodaje, ukinula bi se ova "hibridna odredba" te bi rukovodioca odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala takođe postavljao glavni javni tužilac, te bi se na taj način upodobio rad svih odeljenja pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Posebni tužilac koji rukovodi odeljenjem koje čini 5 javnih tužilaca, prema sada važećim propisima, dodaje se, izjednačen je kada je u pitanju mesečna plata sa glavnim javnim tužiocem koji rukovodi celim javnim tužilaštvom od ukupno 74 javna tužioca u ovom trenutku i preko 200 zaposlenih.

