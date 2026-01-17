Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je gostujući na televiziji Pink da je za osudu ono što se desilo Ani Bekuti u Čačku na dočeku Pravoslavne Nove godine, a pomenuo je i konstantnu dehumanizaciju predsednika Aleksandra Vučića.

- Jedna grupa ljudi je dala za pravo sebi da napadne ženu, majku, baku. Rekao bih da je to sled svega onoga što su blokaderi radili, bacali su jaja, kamenice, baklje, grudve. Ovde smo videli da blokaderi sprovode najgore nasilje, prema svakome koga oni ne vide da je deo blokaderske priče. Dodatno me je zabrinulo da postoji deo društva koji ovo opravdava. Mnogo bi bili glasniji da je napadnuta mačka, pas, nego žena. Napad na ženu je negde za lajk. Šta se dešava sa tim ljudima, šta se to desilo. Oni se raduju dok gađaju Anu Bekutu. Još jednom smo videli blokadersko nasilje, tobože su se okupili zato što je Čačak platio, ali im ne smeta kada Medijana, njihova opština u Nišu, dovede Anu Štajdohar. Tada nije problem što se plaća. Imali smo njihov razvojni put od jaja, kamenica, grudvi. To je njihova politika - rekao je Vučević.

- Imate dehumanizaciju Vučića, on nije čovek, brat mu je kriminalac, stariji sin kriminalac, mlađi sin ne postoji. On ne zaslužuje poštovanje građana. Ta dehumanizacija ide u kriminalizaciju i delegitimizaciju. To je poziv ljudima da kada se sprovede nasilje to ne bude loše. Je l' ste nekad čuli da se protiv nekog vodi ovoliko napada kao na Aleksandra Vučića? Osam godina kontinuirane kampanje napada. Ako mi kao društvo dozvolimo da je normalno ovo što je neko dozvoli Ani Bekuti i Aleksandru Vučiću mi gubimo društvo gde je normalno različito misliti i govoriti - rekao je Vučević.

Foto: Printscreen/TV Pink

Vučević je izjavio da će verovatno tužilac reći da napad ledenicama i grudvama nije krivično delo.

- Sve su dozvoljavali, kad su gađali jajima rekli su da nije strašno, petarde nisu strašne, kad su hteli da nas zapale malo su tu nešto pokrenuli. Ko pruži otpor blokaderima, dobije višemesečni pritvor, kada oni vrše nasilje vrlo brzo su na slobodi ili im se ništa ne dešava. Dok neko zaista ne nastrada, pa ćemo onda reći kako nam se to desilo. Svako iz moralnih razoga i čojstva mora da kaže da ovo nije normalno - rekao je Vučević.

Blokaderi su nedorasli, rekao je Vučević, bez programa i cilja, jedino znaju da sprovode nasilje.