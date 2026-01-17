Slušaj vest

Sa predsednicom Skupštine u studiju je i novinarka Ljiljana Smajlović.

Predsednica Skupštine komentarisala je sastanak Zagorke Dolovac i ambasadorke Nemačke Anke Konrad.

Foto: Kurir

- Moram da priznam da sam mislila da me više ništa ne može šokirati. Svašta smo videli poslednjih godina, ali ovo me je šokiralo. Od kada sam videla ovu vest, razmišljam kako je ovako nešto uopšte moguće. Za mene bi bilo dovoljno strašno i da se Zagorka Dolovac, kao vrhovni javni tužilac Srbije, na poziv bilo koje ambasade videla sa bilo kojim ambasadorom, i onda imala potrebu da izda saopštenje, u kome ona potpuno otvoreno preti nemačkom ambasadom - rekla je ona.

Istakla je da tužioci odgovaraju narodu Srbije i izabranim predstavnicima, a ne ambasadorima.

Foto: Kurir

- Znajući da se ista ta Zagorka Dolovac nije odazvala na poziv Skupštine i Odbora za pravosuđe, da dođe u Skupštinu i obrazloži svoj rad, to je još šokantnije. Dakle, ona nije imala vremena za Skupštinu Srbije, ali ima vremena za poziv ambasadorke Nemačke, i nakon toga nam praktično preti ambasadorkom Nemačke. Ja sam šokirana, ovo je presedan kakav do sada nisam videla - naglasila je Ana Brnabić.

Ljiljana Smajlović je rekla da nije sigurna da li je ovo pretnja, već joj se čini da Zagorka Dolovac ovo radi da bi se zaštitila.

- I čini mi se da je ambasadorka Nemačke nju pozvala da bi pokazala čiju zaštitu ona ima. Dakle, ne možemo da ne pomenemo kontekst u kome ima dosta poziva na smenu gospođe Dolovac. Dakle, ona nije spremna da odgovara na pitanja novinara, poslanika... Ona nam šalje poruku: "Ja imam nemačku zaštitu". Problem sa time je, ako postoji obojena revolucija, ako neko finansira blokade, ja nisam sigurna da je to američka vlada, ali bogami, pomislila je Nemci ili Britanci. Oni bi mi bili glavni osumnjičeni. Dakle, govoreći o tom kontekstu i mešanju, ne verujem da to radi Brisel, a za Nemačku smo videli kakav je stav. Ovde nam gospođa Dolovac govori evo ko stoji iza mene - rekla je ona.

Foto: Kurir

Ana Brnabić dodaje da je stravično i nedopustivo ovakvo mešanje u unutrašnja pitanja Srbije.

- Po Ustavu, koji je izgurala Srpska napredna stranka, i sećam se da je tada Društvo sudija Srbije reklo da ne može da veruje da imamo političare na vlasti koji su spremni da se odreknu direktnog uticaja na pravosuđe, dakle mi smo obezbedili da tužilaštvo bude samostalno i nezavisno. Ali samostalno od političkih uticaja, a ne od zakona, a zavisno od stranog uticaja. Mi sasvim jasno vidimo da tu postoji strani uticaj, da ga se ne stide, i da otvoreno priznaju strani uticaj. Za njih je narod Srbije nemačka ambasadorka - rekla je predsednica Skupštine.

Ljiljana Smajlović kaže da većina građana Srbije misli da su promene Ustava izglasane pod pritiskom Brisela.

- Ja sada razumem da je to bio uslov za novac, i da je nama visilo nad glavom to. Pretpostavljam da je to bilo i u vreme donošenja promena Ustava. Te izmene Ustava su donete na zahtev prilično eksplicitan Brisela, i ne možemo sada reći da ne možemo da verujemo šta radi Zagorka Dolovac. Meni takođe smeta što se gospođa Konrad tako ponaša, kao neki gaulajter. To je intervencionizam u naše političke poslove, i tu nema spora. Hajde da je to predstavnik delegacije EU, da govori u ime Brisela. Ali mi ne pokušavamo da postanemo deo Nemačke - rekla je novinarka.

Foto: Kurir

Ana Brnabić je rekla da veruje duboko u važnost samostalnog tužilaštva i nezavisnog pravosuđa, i rekla je da je to jedna od osnovnih razlika između bivše blokaderske vlasti do 2012. godine, i ove vlasti čija je personifikacija Aleksandar Vučić.

- I te izmene Ustava su pokazivale da smo mi uvek radili u interesu naroda, i da se nismo bavili kriminalnim aktivnostima. Oni su 2009. godine napravili onu kriminalnu reformu, u kojoj su preko noći izbacili sve one koji su politički nepodobni, i priznali da su u okviru svojih stranaka birali tužioce. Zato što su znali da su krali. A Aleksandar Vučić zna u svakom trenutku da se nije bavio kriminalom, i nema potrebe da se plaši samostalnog tužilaštva i nezavisnog pravosuđa. Ali negde smo skrenuli levo kod Albukerkija... Ne mogu da kažem da su svi takvi, ima tu mnogo časnih ljudi i pravih profesionalaca, ali ima i onih koji su to iskoristili da bi radili u tuđem interesu. I tu moramo da ispravimo te greške - kazala je predsednica Skupštine.

Ljiljana Smajlović dodaje da sada izlaze ti "zaštitnici" na videlo, i da joj se čini da je ovo poruka ambasadorke Konrad.

O novom ustaškom derneku na koncertu Marka Perkovića Tompsona, Ana Brnabić je rekla da će se ovo nastaviti.

- Ako niko nije reagovao na najveći fašistički i nacistički događaj nakon Drugog svetskog rata, a to je bio Tompsonov koncert na Hipodromu u Zagrebu, gde je 400.000 ljudi uzvikivalo nacističke pozdrave i pevalo o koncentracionim logorima... Zamislite u Nemačkoj neko skandira "zig hajl" i peva o Aušvicu. I niko ne reaguje. U toj zemlji je premijer došao sa svojom porodicom da se slika. Niko nije ni iz Brisela reagovao, ni iz evropskih centara moći. Nastavlja se ovo, i ubrzava se - rekla je predsednica Skupštine.

Ana Brnabić dodaje da osim jedne jedine, najpraznije birokratske izjave iz Brisela, ništa nismo čuli.

- Ta izjava je bila toliko blaga da je Plenković rekao posle: "Pa vidite da ni Brisel nema ništa protiv toga". A šta je sledeće, da zaista krenu da ubijaju, pa posle kažu da su to pojedinačni incidenti - rekla je ona.

Ljiljana Smajlović je rekla da se interesovala za tekstove Tompsonovih pesama, i da su neke od najozloglašenijih ustvari nastale posle Tuđmanove smrti, tačnije da nisu u pitanju stare ustaške pesme.

Foto: Kurir

- Ja sam frapirana time. Vidim da dolazi ove delegacije EP, i išla sam kroz biografije, da vidim ima li tu neko nepristrasan. Ja njih ne smatram nešto mnogo važnim, ali videli smo i u Venecueli da će, ako im zatreba, otvoriti bilo koji izveštaj. Kada je Tramp uradio ovo što je uradio u Venecueli, on koji ne drži ič do UN, on je citirao neki izveštaj o stanju ljudskih prava panela UN. Ne smatram da je opasan sam po sebi dolazak delegacije... Ali osim Picule, i pozdravljam odluku naših vlasti da se ne sastanu sa njim. A onda vidite ime Štira, čiji deda je bio blizak saradnik Maksa Luburića - kazala je ona.

Ana Brnabić dodaje da je paradoks da je Tonino Picula mnogo ekstremniji prema Srbima u odnosu na Štira.

- On je na godišnjicu Oluje kačio svoju sliku u uniformi "crnih mambi", kako drži pušku. To vam je jasna poruka našem narodu i zemlji. I i dalje Evropski parlament ne reaguje. O tome sam pričala i sa Robertom Mecolom, i rekla da ovo jednostavno nije u redu, i da je kršenje svih diplomatskih protokola - rekla je predsednica Skupštine.

Dodala je da o nama ne odlučuje Tonino Picula, i da je njegov zadatak da predstavlja Srbiju u najgorem kontekstu.

- On je direktno optuživao predsednika Vučića, i pomagao da neko drugi dođe na vlast. Ti drugi su oni koji idu po ambasadama i klimaju glavom, a ne rade u interesu građana Srbije. Da ponovimo da je svaki kandidat za predsednika Hrvatske, bilo da je levo ili desno, svi su se složili oko toga da je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. Naravno da Picula koristi EP za promovisanje strateških interesa Hrvatske. I svi koji trče da se vide sa Piculom, a poslanici su u Skupštini, i koristi ih Picula, pa ti ljudi se bore za strateške interese Hrvatske - rekla je Ana Brnabić.

Naglasila je da blokaderi sada traže da predsednik Vučić primi evroparlamentarce.

Foto: Kurir

- Pa čekajte, kakav je to nivo? Evroparlamentarce primaju naši poslanici, parlamentarci. Vi vidite u toj blokaderskoj politici do koje mere oni unižavaju Srbiju. Mi smo tu da se savijemo, kleknemo, i kažemo da su svi iznad nas. Vi imate taj neki servilni mentalitet kod blokadera, i blokadera iz bivše vlasti, da je nešto što dolazi iz inostranstva bitnije od naše zemlje - kazala je ona.

Dodaje i da je šeik Mohamed bin Zajed al Nahjan jedan od 10 najvažnijih političara u svetu, i da zahvaljujući trudu i prijateljstvu predsednika Vučića imamo odlične odnose sa UAE.

- Podsetila bih i da su oni pomagali Srbiji kada je bilo najteže, kada su bila zaista teška vremena. Ja neću zaboraviti da su tokom pandemije UAE poslali avione i avione pomoći, u smislu najnovije opreme i skenera, MRI mašina, respiratora, lekova. To je prijateljska zemlja u svakom smislu. I ja se ponosim što imamo takve odnose. Mi smo svakako na evropskom putu, ali ja mislim da je najbolja moguća politika za Srbiju da gradi takva partnerstva - naglasila je Ana Brnabić.

Ljiljana Smajlović ističe da se to prijateljstvo isplatilo odmah, i da smo dobijali i važne novčane pozajmice od Abu Dabija.

- Ja sam tada čitala ogroman tekst od ambasadoru u Vašingtonu Mohameda bin Zajeda al Nahjana. Njujork Tajms je tada smatrao da je ambasador šeika UAE najmoćniji čovek u Vašingtonu. Mi smo tada dobili milijardu od njih. I kada su me kasnije zvali iz Njujork Tajmsa da obnovimo saradnju, da objavljujemo njihov dodatak, ona mi je rekla da je videla da smo dobili kredit od UAE. Oni su mi tada rekli da kada taj novac uđe u zemlju, da će svi više zaraditi. Nisam više plaćala taj dodatak, ali mi je pomogla ta rešenica da shvatim šta to znači kada se čuje da stiže novac iz Emirata. A sada je sve to otišlo na kub - rekla je ona.

Foto: Kurir

Ana Brnabić je dodala da je zemlja tada, kada je stigla milijarda iz Emirata, zemlja bila praktično pred bankrotom zbog bivše vlasti.

- A kamata koju nam je dao Abu Dabi je bila minorna. To nam je omogućilo da platimo preskupe stare dugove, da krenemo u fiskalnu konsolidaciju, i od tada je krenuo naš rast i oporavak. To jeste bila jedna od ključnih stvari, zahvaljujući pametnoj i mudroj politici predsednika Vučića. A kada pogledate blokadere danas, vi vidite da se oni dive Piculi, a vređaju šeika Mohameda bin Zajeda i naš odnos sa UAE. Njima je jedan evroparlamentarac važniji od odnosa sa čitavim Emiratima... Sve da izuzmemo uticaj šeika, ta zemlja je jedan od lidera u savremenim tehnologijama i svemu onome što će determinisati naš rast i razvoj konkuretntnosti. Tu se vidi nestvarno plitka politika blokadera i bivše vlasti. Bljutavo servilno. Ja ću se boriti da se to nikada više ne ponovi u Srbiji, da kada vam neko kaže da će deo vaše teritorije proglasiti jednostrano nezavisnost, oni umesto da se bore oni traže da se to desi dve nedelje kasnije zbog izbora. Da nikada više nemamo takvu vlast kao što je Borko Stefanović molio u ambasadi SAD - rekla je ona.

Ljiljana Smajlović ističe da, kada govorimo o servilnosti, sada svi gledamo neverovatnu servilnost evropskih lidera.

- Sebi sam rekla da neću više pričati o servilnosti, jel ove ljude iz Evrope više niko ne može da nadmaši. Ovaj nivo ponižavanja pred Trampom ništa ne postiže, samo se povećava pritisak na njih. Ja sam bila predsednica UNS. Išla sam u sve ambasade koje bi me pozvale, i svima se žalila na onaj užasan Tadićev zakon, i nijedan mi saveznik u toj borbi nije bio odvratan. I Ivica Dačić mi je bio saveznik, on je bio član te vlade, ali nije hteo da glasa za taj zakon. N1 postoji samo zato što je Vlada Srbije bila osetljiva na pritisak iz Brisela. Mi smo menjali zakon zato što su lobisti onog fonda Dejvida Petreusa tražili i lobirali da se promeni zakon. Mogu da shvatim da ljudi kažu da su svi preterano podanički orijentisani, ali sada kada vidite kako se svi ponižavaju pred Trampom, moram reći da smo mi još uvek dostojanstveni ljudi - naglasila je novinarka.

Foto: Kurir

Ana Brnabić dodaje da blokaderi priželjkuju scenario iz Venecuele u Srbiji.

- To je jedino što im se dopada kod Trampa. Kada bi neko napravio desant u Srbiji i uhapsio Vučića, oni bi se radovali. To je užasno. Ali to nam govori da oni očekuju da ih stranci dovedu silom na vlast, pošto znaju da izbore ne bi mogli da dobiju. Meni je bio jedan od najtužnijih bio tvit Pavla Grbovića, koji je na reči predsednika da se nikada ne bi sastao sa Piculom, poručio Piculi da ima ko da ga sačeka u Srbiji. Ima ovde ko će da klekne - dodala je ona.

Rekla je da gledamo neviđenu dehumanizaciju predsednika Vučića i njegove porodice, a da tužilaštvo ne reaguje.

- Imate od toga da je Domagoj Margetić ga optuživao za Sarajevo safari, pa je onda predsednik naše države ubijao decu majki u naručju, pa onda to prenose ovi blokaderski mediji. Pa onda imate juče da je Vučić lično kriv za ubistvo Olivera Ivanovića i Cvijana. I niko iz tužilaštva ne reaguje. Koliko pretnji imate najmonstruoznijih pretnji Vučiću i njegovoj porodici, i niko nije odgovarao. A pazite, zbog sajber nasilja prema Brižit Makron prošle nedelje deset ljudi je osuđeno! Pa koliko bi vrištanja ovde bilo, šta bi govorili evroparlamentarci, da se to desi kod nas - kazala je ona.

Foto: Kurir

Ana Brnabić je zapitala koliko je pres konferencija održalo naše tužilaštvo nakon pada nadstrešnice.