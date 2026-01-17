Slušaj vest

Dok građanima pišu kazne za klimu, terasu ili metar nadstrešnice bez dozvole, u niškoj opštini Medijana se gradi – bez dozvole, bez nadzora i bez odgovornosti. I to na mestu gde svakog dana prolaze hiljade ljudi, upozorava doc. dr Milan Lazarević iz Pokreta za narod i državu Niš.

- Nadstrešnica je postavljena, a niko nije video građevinsku dozvolu, projektno-tehničku dokumentaciju, stručni nadzor, niti dokaz da je konstrukcija bezbedna. Umesto papira, dobili smo priču da je "sve po zakonu“. Ali zakon se ne sprovodi izjavama, već dokumentima. Ovo nije pitanje politike. Ovo je pitanje bezbednosti. Ispod te nadstrešnice prolaze deca, stariji, roditelji sa kolicima. Ako nešto nije prošlo propisanu kontrolu, onda je potencijalna opasnost, ma ko da je investitor - naglašava Lazarević.

On kaže da je najveći problem poruka koja se šalje građanima - "zakon važi za vas, ali ne i za nas, jer mi smo bahati, dohvatili smo vlast i može nam se".