Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalne napade, uvrede i targetiranje kojima je na društvenoj mreži Redit izložen Aleksandar Baošić, novinar i voditelj televizije Informer.

Ovakvi napadi na Aleksandra Baošića ne ugrožavaju samo njegov lični i profesionalni integritet, već stvaraju opasnu atmosferu straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru.

​Asocijacija novinara Srbije poziva nadležne institucije da reaguju, ali i platformu Redit da pooštri moderaciju sadržaja koji promoviše napade na pojedince.

​Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, ali i napad na sve novinare koji odgovorno obavljaju svoj posao u najboljem interesu javnosti.

