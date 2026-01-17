Politika
ANS OŠTRO OSUDILA BRUTALNE NAPADE NA NOVINARA TV INFORMER Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, pozivamo nadležne da reaguju
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalne napade, uvrede i targetiranje kojima je na društvenoj mreži Redit izložen Aleksandar Baošić, novinar i voditelj televizije Informer.
Ovakvi napadi na Aleksandra Baošića ne ugrožavaju samo njegov lični i profesionalni integritet, već stvaraju opasnu atmosferu straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru.
Asocijacija novinara Srbije poziva nadležne institucije da reaguju, ali i platformu Redit da pooštri moderaciju sadržaja koji promoviše napade na pojedince.
Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, ali i napad na sve novinare koji odgovorno obavljaju svoj posao u najboljem interesu javnosti.
