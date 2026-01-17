Slušaj vest

I kao što se moglo očekivati, s obzirom na trend pada podrške blokaderima čemu smo svedoci već nekoliko meseci, na "ogromnom skupu", koji se već mesec dana najavljuje u Novom Sadu, okupio se daleko manji broj od najavljivanog!

Skup je počeo u 18 časova, a u javnosti su pokušali da stvore utisak masovne podrške, zbog čega su proglašavali pobedu i pretili "poslednjom porukom", ali je, po svemu sudeći — ona ipak upućena njima. 

Na ovom "masovnom" skupu jedva su uspeli da okupe oko 200 ljudi, što je daleko manje od onoga što su najavljivali.

Umesto "poslednje poruke" — tišina, umesto istorijskog trenutka — poruka razočarenja. 

Može se zaključiti da su još jednom pokazali da su ipak jači samo na rečima!

Kurir.rs

