"DOK FAŠIZAM BESNI U HRVATSKOJ, VI STE ZAUZETI KRITIKOVANJEM SRBIJE" Brnabić se javno obratila EU: Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti!
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić javno se obratila Evropskoj uniji, upitavši kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupanije reagovao i osudio otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi.
- Kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupa - @EPPGroup, @EPP, @TheProgressives, @GreensEFA, @ecrgroup, @PatriotsEP, @ESNgroup_EU, @RenewEurope, @Left_EU
nikada nije reagovao i osudio otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi? Ovi događaji su otvoreno podržani od strane hrvatske vlade. Ti ljudi pevaju i veličaju koncentracione logore u kojima je ubijano stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma na monstruozne načine, uključujući i decu. Kako je ovo dozvoljeno u EU? Vi ćutite o otvorenom slavljenju masovnih ubistava u logoru Jasenovac, a istovremeno propovedate o vladavini prava i evropskim vrednostima. Dok fašizam besni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritikovanjem Srbije zbog REM saveta i zakona o pravosuđu. Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti! Oglasite se! - poručila je Ana Brnabić.
Podsetimo, da hrvatska vlada otvoreno podržava ovakve događaje, dokazuje i činjenica da je hrvatski premijer Andrej Plenković u julu 2025. godine došao na generalnu probu Marka Perkovića Tompsona zajedno sa svojom decom, a tom prilikom su se i fotografisali, što su tada preneli hrvatski mediji.
Kurir.rs