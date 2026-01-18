Slušaj vest

Iako se Edi Rama hvali da je dobio poziv u članstvo borda, prećutao je činjenicu da je cena članstva čak milijardu dolara! 

Rama je sinoć rekao da ovaj poziv potvrđuje "rast ugleda Albanije na globalnoj sceni".

- Velika mi je čast zbog ličnog poziva predsednika Trampa da predstavljam Albaniju u Odboru za mir, novoj međunarodnoj organizaciji koju je on osmislio... Ne mogu biti ponosniji na Albaniju - istakao je Rama, ne spominjući vrtoglavu cifru koju mora da plati za ovo "počasno" članstvo.

Ostaje nejasno kako i zašto premijer jedne male balkanske zemlje planira da odvoji čak milijardu dolara za članstvo u "Odboru mira", i da li je možda uplašen zbog narko istrage, za šta je više puta bio optuživan od političkih činilaca u sopstvenoj zemlji.

O pretvaranju Albanije u narko državu pod mandatom Rame pisao je i nemački Dojče vele, ističući uspon organizovanog kriminala u toj zemlji.

Blumbeg i Atlantik otkrili su da će Tramp biti prvi predsednik odbora, koji će odobravati koje države mogu da se pridruže odboru.

Države članice će moći da glasaju o odlukama odbora, ali će Tramp imati isključivo ovlašćenje da ih odobrava, objavili su mediji.

Američki mediji ističu i da nije sigurno šta će biti finansirano ovim milijardama, a još je zanimljivije da, iako je odbor osnovan zbog razrušene Gaze, ona se ne pominje uopšte u nacrtu povelje.

