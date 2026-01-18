Slušaj vest

Marko Perković Tompson održao je sinoć još jedan koncert u Splitu. Ovom prilikom ponovo se mogao čuti ustaški poklič "za dom spremni".

Tompson je uzvikom "za dom" započeo pesmu "Bojna Čavoglave", a publika, koju u velikoj meri čine mladi, otpozdravila je sa "spremni".

Tekst skandalozne pesme glasi ovako:

Za dom

Spremni

U Zagori na izvoru rijeke Čikole

Stala braća da obrane naše domove

Stala braća da obrane naše domove

Stoji Hrvat do Hrvata, mi smo braća svi

Nećete u Čavoglave dok smo živi mi

Nećete u Čavoglave dok smo živi mi

Tuče Thompson, Kalašnjikov, a i Zbrojovka

Baci bombu, goni bandu preko izvora

Baci bombu, goni bandu preko izvora

Korak naprijed, puška gotovs i uz pjesmu svi

Za dom, braćo, za slobodu borimo se mi

Za dom, braćo, za slobodu borimo se mi

Čujte, srpski dobrovoljci, bando četnici

Stići će vas naša ruka i u Srbiji

Stići će vas naša ruka i u Srbiji

Stići će vas Božja pravda, to već svatko zna

Sudit će vam bojovnici iz Čavoglava

Sudit će vam bojovnici iz Čavoglava

Slušajte sad poruku od svetog Ilije

Nećete u Čavoglave, niste ni prije

Nećete u Čavoglave, niste ni prije

Oj, Hrvati, braćo mila iz Čavoglava

Hrvatska vam zaboravit' neće nikada

Hrvatska vam zaboravit' neće nikada

Neće nikada

Neće nikada

Neće nikada

Podsećamo, ovim povodom oglasila se predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja se javno obratila Evropskoj uniji, upitavši kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupa nije reagovala i osudila otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi.

- Kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupa - @EPPGroup, @EPP, @TheProgressives, @GreensEFA, @ecrgroup, @PatriotsEP, @ESNgroup_EU, @RenewEurope, @Left_EU nikada nije reagovao i osudio otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi? Ovi događaji su otvoreno podržani od strane hrvatske vlade. Ti ljudi pevaju i veličaju koncentracione logore u kojima je ubijano stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma na monstruozne načine, uključujući i decu. Kako je ovo dozvoljeno u EU? Vi ćutite o otvorenom slavljenju masovnih ubistava u logoru Jasenovac, a istovremeno propovedate o vladavini prava i evropskim vrednostima. Dok fašizam besni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritikovanjem Srbije zbog REM saveta i zakona o pravosuđu. Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti! Oglasite se! - poručila je Brnabić.

Podsetimo i da hrvatska vlada otvoreno podržava ovakve događaje, što dokazuje i činjenica da je hrvatski premijer Andrej Plenković u julu 2025. godine došao na generalnu probu Marka Perkovića Tompsona zajedno sa svojom decom, a tom prilikom su se i fotografisali, što su tada preneli hrvatski mediji.

S druge strane, blokaderi u Srbiji raduju se poseti izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule koji o našoj zemlji priča sve najgore, a čija je poseta Beogradu sa grupom evroparlamentaraca najavljena za 23. januar. Istog onog Piculu koji je na 30. godišnjicu zlolinačke akcije "Oluja" objavio svoju fotografiju iz 90-ih godina u uniformi hrvatske vojske sa kalašnjikovim u rukama.

Takođe podsećamo da je nedavno u jednom kafiću u Splitu izvedena je ustaška pesma "Jasenovac i Gradiška Stara".