Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se situacija vezana za pregovore oko Naftne industrije Srbije privodi kraju.

- Privodi se kraju, ali ja se ne bavim time tako da ne bih htela da pametujem, jer svaka reč može da oteža ili pokvari situaciju - kazala je Brnabić na TV Prva.

Kako je navela, situacija laka nije, ali Srbija, pre svega predsednik Aleksandar Vučić se bori za Srbiju i interese naše zemlje.

Ponovila je da, kako je navela, blokaderi iz bivše vlasti koji su NIS prodali 2018. godine, danas kritikuju Aleksandra Vučića jer neće da otme nikome imovinu.