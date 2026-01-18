"ODBRANIĆEMO INTERESE SRBIJE" Brnabić: Situacija vezana za NIS se privodi kraju
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se situacija vezana za pregovore oko Naftne industrije Srbije privodi kraju.
- Privodi se kraju, ali ja se ne bavim time tako da ne bih htela da pametujem, jer svaka reč može da oteža ili pokvari situaciju - kazala je Brnabić na TV Prva.
Kako je navela, situacija laka nije, ali Srbija, pre svega predsednik Aleksandar Vučić se bori za Srbiju i interese naše zemlje.
Ponovila je da, kako je navela, blokaderi iz bivše vlasti koji su NIS prodali 2018. godine, danas kritikuju Aleksandra Vučića jer neće da otme nikome imovinu.
- Mi nećemo da se ponašamo kao oni, jer se držimo principa, tuđu imovinu poštujemo. Odbranićemo interese Srbije, ali nećemo otimati tuđu imovinu - poručila je Brnabić.