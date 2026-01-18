Slušaj vest

Istakla je da oni ne dolaze da pronađu neke nove činjenice, jer su rezoluciju protiv Srbije već usvojili.

- Te rezolucije koje piše Tonino Picula su uvek protiv Srbije. I to nema veze sa Aleksandrom Vučićem, ili sa mnom. Dakle, oni imaju svoj stav prema Srbiji, i taj stav se zasniva na tri najvažnije stvari. Pod jedan - za njih je Kosovo nezavisna država. Pod dva - za njih je u Srebrenici počinjen genocid. I pod tri - oni stalno kritikuju Srbiju, i naš narod, kao što je Bartulica to rekao blokaderima u Strazburu, za velikosrpsku agresiju nad Hrvatskom. Bez obzira što je Hrvatska počinila najveće etničko čišćenje od Drugog svetskog rata, u zločinačkoj akciji Oluja - naglasila je Ana Brnabić.

Predsednica Skupština je dodala da ako mi ne prihvatimo te tri "činjenice" - onda je Srbija kriva, i nikada im neće biti dobra.

- I oni su to sasvim jasno rekli. Njima se Aleksandar Vučić zamerio, i svaki dan im se zamera, zato što Aleksandar Vučić brani Srbiju. Oni žele ove blokadere koji se sa te tri činjenice slažu. I to je to. Dakle, to je, što bi se reklo: as simple as that. To je toliko jednostavno - rekla je ona.

Dodala je da je Picula uvek kritičan prema Srbiji i da je učestvovao u etničkom čišćenju, kao i da se ponosi time.

Ana Brnabić je kazala da je za nju problematičniji odnos blokadera iz bivše vlasti prema Piculi i Evropskom parlamentu, jer u stvari predstavlja njihov odnos prema Srbiji.

- Kada neko pokušava da ponižava naše institucije kao što to radi Picula i vi kažete nema problema ili ste Pavle Grbović koji kaže "ima ko da vas dočeka", to je njihov odnos prema Srbiji, nepoštovanje institucija, građana i time se preporučuju i traže opet podršku od stranaca da dođu na vlast - rekla je Brnabićeva.

Istakla je da je sinoć javno pozvala sve grupe u EP da se izjasne o najnovijim skandiranjima u Splitu ustaškog pokliča "Za dom spremni" i naglasila da to nije incident, već da je postala uobičajena praksa u Hrvatskoj, zemlji članici EU.