Vučić je u programu Informera rekao da smo ove nedelje imali mnogo važnih razgovora sa potencijalnim partnerima.

- Razgovarali smo sa predstavnicima MOL-a, u Abu Dabiju sa još jednim potencijalnim partnerom. Želim ljudima da kažem da to za nas nisu jednostavni razgovori. Nije to samo da se potpiše i prihvati. Za nas je bilo najbolje rešenje da je Srbija preuzela NIS, ali imali smo ili alternativu da nekome otmemo imovinu, ili da se saglasimo sa tekućim procesom. Nije postojala alternativa ovo što smo mi želeli, a imali smo pripremljen novac - kazao je on.

Dodao je da se nada da ćemo imati pozitivne rezultate, ali ne može da potvrdi pošto postoje stvari oko kojih Srbija ne želi da ne budu rešene u skladu sa interesom građana.

- To je pre svega pitanje rada rafinerije u budućnosti, ne možemo poput nekih malih zemalja iz okruženja da budemo bez rafinerije. Postoje još neke stvari o kojima ne želim da govorim pre završetka razgovora. Nadam se da će naši partneri razumeti, mi smo suverena zemlja i odluke donosimo u skladu sa našim interesima, ali poštujemo tuđi kapital, koji nikada ne želimo da otimamo. Ali moramo zaštititi vitalne interese Srbije - rekao je predsednik.

Foto: Petar Aleksić

Danas je stoti dan od kako nije kap nafte potekla, a rafinerija je jutros počela da radi, i uspeli smo da obezbedimo sigurnost snabdevanja tržišta, dodao je on.

- Nismo hteli da otimamo tuđe vlasništvo, iako smo morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva. Ali država je takva da mora da nasledi ne samo prava, već i obaveze, i dobre i loše odluke države iz nekog prethodnog perioda - kazao je Vučić.

Sada bi trebalo da glavne tačke budućeg ugovora i jasni svojinski odnosi budu dostavljeni OFAC-u, da bi oni mogli da donesu odluku pre 23. o produženju operativne licence, da bi nastavili da funkcionišemo normalno.

O blokaderskom skupu u Novom Sadu, i zahtevima za lustracijom i zakonom o poreklu imovine, Vučić kaže da se raduje zbog toga iz dva razloga.

- Sada govorim kao predsednik Srbije, svaki skup gde imate više od 3000 ili 4000 ljudi nije mali. Hladno je vreme, ne očekujte da je lako praviti mnogo veće skupove. Iz tog razloga zaslužuju poštovanje, druga je stvar što su oni razočarani. Ali sadržaj je važan. Ja sam srećan zbog onoga što su predložili, i sa oduševljenjem prihvatam nešto o čemu oni očigledno ne znaju mnogo. To je zakon o poreklu imovine. I druga stvar, koja me je razočarala, to je zakon o lustraciji koji su donosili negde tamo 2001. godine, i pokušavali da sklone sve koje nisu uhapsili i isporučili Hagu, a nisu mogli da pobede na izborima. I to je jedan od najnedemokratskijih zakona. Ne nude poboljšanje zdravstva, obrazovanja, izgradnju puteva. Ali od svega što su mogli da ponude, oni nude nedemokratsku borbu protiv političkih protivnika, zabranjivanje - rekao je predsednik.

Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia

On dodaje da je za njega na izuzetno dobar način delovala blokaderska ideja o primeni zakona o poreklu imovine.

- Taj zakon postoji u Srbiji već četiri ili pet godina, donet je na moju ideju. Kod nas postoji zakon o sprečavanju korupcije, tim poslom se bavi agencija, i ona je dužna da ispituje funkcionere, i oni to rade, ali ja ih pozivam da rade još snažnije. To je važno zbog pitanja objektivnog odnosa građana prema ljudima. Ja prihvatam ideju njihovu, i da predložim još nešto. Imaćete narodnu listu, i blokadersku listu. Ja verujem da će blokaderi prihvatiti našu ideju, narodne liste, da svih 250 kandidata koji budu na njihovoj listi, da Poreska uprava povede postupke protiv svih njih, i da vidimo ko je lopov. Pošto ja neću prihvatiti činjenicu da su Jaćimović i Đilas pošteni, a da sam ja lopov. Samo nemojte vi blokaderi da mi govorite o lopovima i bolnicama. A trik je u ovome. Mi smo tamo izgradili najmoderniji Klinički centar, u Novom Sadu. Dogradili i izgradili. Deset fabrika smo doveli u Novi Sad, izgradili naučno-tehnološke parkove. Nema šta Novi Sad nije dobio, nikada snažniji razvoj Novog Sada nije bio. A oni kažu nema dovoljno svetla? Pa ima više nego bilo gde drugde u Evropi - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će zamoliti Agenciju za borbu protiv korupcije da pre svega kontroliše narodnu listu, a zatim i blokaderske liste.

- Želim da sve nadležne agencije ispitaju sva lica, pre svega sa narodne liste, a zatim sa blokaderske liste. I da svim ljudima dostavi sve podatke, pa da vidimo ko je lopov. Pošto ja ne želim da budem na listi sa bilo kojim lopovom. Ali sam siguran da ćemo mnogo lopova naći na drugoj listi. A jedino što nude je "dršte lopova", i da brane drugima da slobodno misle - kazao je on.

O pretnjama Aleksandra Dikića i Čedomira Stojkovića da se mora organizovati svinjokolj, predsednik kaže da su mnogi od njih dobili novac, i da će to uskoro biti obelodanjeno.

Foto: Pink

- Koliko god oni idu nisko, ja ću se truditi da idem visoko. Njihovo pravo i demokratija je kada možete da govorite najgore o narodnim predstavnicima. Ja sam najviši narodni predstavnik, izabran sam uz ogromnu podršku, i moram da budem naviknut na to. Međutim, šta je smisao i na šta želim da ukažem građanima. Ovde je reč o nečemu što je planirano negde drugde. Oni moraju da rade tri stvari. Shvatili su koga god da ruše, na kraju to ljude ne interesuje. Oni shvataju da ljudi veruju Vučiću. I doneli su odluku da po svaku cenu sruše Vučića, pošto onda mogu da urade sve što hoće. I njihova kampanja će se svoditi na to. Čuli ste juče program njihov, ono je sramota, zar takvi ljudi treba da vladaju Srbijom. Država nije igračka. Samo ih poslušajte, pustite ih da ih ljudi čuju, kakve gluposti ti ljudi izgovaraju - rekao je predsednik.

Suština njihovog programa je relativizacija rezultata, i tu je čuvena ona rečenica to su naše pare, kazao je on.

- Jeste li čuli za jednu fabriku koju su otvorili u Novom Sadu. Ne postoji tako nešto. Ali kada postignete rezultate, onda viču e to su naše pare. E to je najgluplja priča. Govorio sam više puta, Emirati imaju pet puta manje nafte od nekih zemalja. A gledajte kako izgleda danas Dubai, a kako izgledaju pojedine zemlje na severu Afrike. Baju Pašića je cela Srbija mrzela, a onda kada ga više nije bilo bukvalno smo sve izgubili - kazao je on.

Predsednik dodaje da se pre neki dan sa mlađim sinom šetao kroz Galeriju, i dodaje da vidi da ga svaka 10 osoba gleda i zapita se šta će on ovde.

- Zamislite misle se šta ću ja ovde, a ja se borio da se to izgradi dok su oni blokirali. E takve su njihove istine, i oni će u to da poveruju! Druga tema je kriminalizacija. Najlakše je reći ima korupcije i kriminala. Pa ima. Ima u svakom društvu. Svako sa zavišću gleda u komšiju i smeta mu nešto. Zato naš odgovor mora biti snažniji, i pozivam sve nadležne organe da se žestoko bore protiv stvarne korupcije, a ne da se bave politikom - kazao je on.

Zapitao je, kada govori o kriminalizaciji, gde je sada priča o Jovanjici i Aleksandru i Andreju Vučiću.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- I sve to, kada ponavljate te priče o svinjokolju i svemu drugom, da Aleksandar Vučić nije čovek. Dehumanizacija. Pošto kada imate dehumanizaciju, to dovodi do toga da gađaju Anu Bekutu. Ona nije čovek, nije baka, majka... Tako da ljudi, kada me vidite sa malim Vukanom, to dete je izmišljeno zbog marketinških trikova, to je hologram. Kažu da je veštačka inteligencija. Ali ne znaju oni, nema u veštačkoj inteligenciji takvog poljupca i zagrljaja, kao sa Danilom i Milicom, i sa Vukanom koji je najmlađi - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da će se blokaderska kampanja svoditi na "ili mi - ili on", i da nemaju da prestave nikakav plan.

Predsednik je, o planu blokadera da se sastanu sa Piculom, rekao da i Plenković, i Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije, i sada prave vojne saveze.

- Blokaderi se nikada od takve podrške nisu ogradili. Ima tu i dobre dece, mladi ljudi koji veruju u nešto, uvek to ima mnogo ludosti, lepe strasti, ali to na kraju nije život. Oni će da sazru jednog dana i shvatiće svoje zablude i greške, i pričaće o tome javno. Kao što se to posle godinu dana već događa. Mene tu više brine uticaj ovih spolja. Sada dolaze kao neki parlamentarci i to je kao neka vest. Ja ću se u Davosu sastati sa mnogo mnogo važnijim ljudima. A svi pričaju o ovome. Zašto? Ne znam. Kao što su pričali o Jovanjici godinama, pa svako na kraju pomisli da nešto tu ima. I kako ja da vam kažem da tu nema ništa, da ne znam ni gde je ni šta je, da u životu nisam video ni travu ni kokain - kazao je on.

Vučić dodaje da ne zna kako će izgledati sastanak u Davosu, i da će tamo biti i Tramp, i kineski potpredsednik, i drugi veliki lideri.

- To je malo mesto. Ja sam jedan od 80 lidera, i uvek me zovu kao jednog od najvažnijih lidera sa Balkana. To je idealno zato što sa mnogim svetskim liderima možete da razgovarate, da ne obilazite ceo svet. Tu je mnogo ljudi, može da se reši mnogo važnih stvari za našu zemlju. Tolika je žurba, vi zaboravljate, prolaze nam dani, a mi 1. decembra predajemo ključeve Ekspa. A mi moramo da završimo Odbojkaški centar, da imaju najbolje uslove za treniranje u celom svetu, pa moramo da vidimo šta ćemo da radimo za košarkaše, rukometaše. Srećan sam što smo doveli Raul Gonzales, dovodili smo najbolje i u rukometu, i u odbojci, da obradujemo narod. Dajemo nenormalne novce i Zvezdi i Partizanu. I to mora negde da da rezultat. A sve vam je to Ekspo. Odlično nam ide pruga, od aerodroma do Ekspa, a politički problemi se samo gomilaju - rekao je predsednik.

Istakao je da ga je sramota licemerja ljudi u našoj zemlji koji kažu da nije isto Kosovo i Grenland.

- Pa kažu da niko na Grenlandu niko nije provodio genocid. Pa nije ni ovde niko nije provodio genocid. Zato što znaju da će neko nekada morati da kaže "izvinite Srbi, napravili smo grešku". Ali oni znaju kakvu su grešku napravili priznavanjem Kosova. A to što neće da priznaju, to je druga stvar. A sada da pričate o Grenlandu i narušavanju teritorijalnog integriteta, pa vi ste sa Klintonom to radili od 1999. do 2009. Tramp to kaže neuvijeno, on kaže meni ovo treba, a vi ste izmišljali proteranih 2 miliona ljudi preko Prokletija - rekao je on.

Vučić kaže da je srušeno međunarodno pravo, ali je bar poštenije postavljeno - manje nas lažu nego ranije.

- Tada su izmišljali kršenja ljudskih prava, genocide. Sada više ne izmišljaju ništa, tamo ima nafte i gasa, i to je to. Ako me pitate jel bolje to, pa bolje je ovo danas. Barem je poštenije rečeno. Znate da imate posla sa razbojničkim svetom koji uzima šta hoće. A ranije su tražili da razbojnika zovete spasiocem.

Predsednik se zahvalio rukometašima na istorijskom uspehu i pobedi nad Nemačkom.