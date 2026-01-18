Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučiću telefonskom uključenju na Informer TV govorio je, između ostalog, o blokaderskom skupu u Novom Sadu, zahtevima za lustracijom i Zakonu o poreklu imovine.

- Sada govorim kao predsednik Srbije, svaki skup gde imate više od 3.000 ili 4.000 ljudi nije mali. Hladno je vreme, ne očekujte da je lako praviti mnogo veće skupove. Iz tog razloga zaslužuju poštovanje, druga je stvar što su oni razočarani. Ali sadržaj je važan. Ja sam srećan zbog onoga što su predložili, i sa oduševljenjem prihvatam nešto o čemu oni očigledno ne znaju mnogo. To je zakon o poreklu imovine. I druga stvar, koja me je razočarala, to je zakon o lustraciji koji su donosili negde tamo 2001. godine, i pokušavali da sklone sve koje nisu uhapsili i isporučili Hagu, a nisu mogli da pobede na izborima. I to je jedan od najnedemokratskijih zakona. Ne nude poboljšanje zdravstva, obrazovanja, izgradnju puteva. Ali od svega što su mogli da ponude, oni nude nedemokratsku borbu protiv političkih protivnika, zabranjivanje - rekao je predsednik.

On dodaje da je za njega na izuzetno dobar način delovala blokaderska ideja o primeni zakona o poreklu imovine.