"PRIHVATAM NJIHOVU IDEJU I PREDLAŽEM JOŠ NEŠTO" Vučić o Zakonu o poreklu imovine – da Poreska uprava proveri imena sa obe izborne liste
Predsednik Srbije Aleksandar Vučiću telefonskom uključenju na Informer TV govorio je, između ostalog, o blokaderskom skupu u Novom Sadu, zahtevima za lustracijom i Zakonu o poreklu imovine.
- Sada govorim kao predsednik Srbije, svaki skup gde imate više od 3.000 ili 4.000 ljudi nije mali. Hladno je vreme, ne očekujte da je lako praviti mnogo veće skupove. Iz tog razloga zaslužuju poštovanje, druga je stvar što su oni razočarani. Ali sadržaj je važan. Ja sam srećan zbog onoga što su predložili, i sa oduševljenjem prihvatam nešto o čemu oni očigledno ne znaju mnogo. To je zakon o poreklu imovine. I druga stvar, koja me je razočarala, to je zakon o lustraciji koji su donosili negde tamo 2001. godine, i pokušavali da sklone sve koje nisu uhapsili i isporučili Hagu, a nisu mogli da pobede na izborima. I to je jedan od najnedemokratskijih zakona. Ne nude poboljšanje zdravstva, obrazovanja, izgradnju puteva. Ali od svega što su mogli da ponude, oni nude nedemokratsku borbu protiv političkih protivnika, zabranjivanje - rekao je predsednik.
On dodaje da je za njega na izuzetno dobar način delovala blokaderska ideja o primeni zakona o poreklu imovine.
- Taj zakon postoji u Srbiji već četiri ili pet godina, donet je na moju ideju. Kod nas postoji zakon o sprečavanju korupcije, tim poslom se bavi agencija, i ona je dužna da ispituje funkcionere, i oni to rade, ali ja ih pozivam da rade još snažnije. Ja prihvatam ideju njihovu, i da predložim još nešto. Imaćete narodnu listu, i blokadersku listu. Ja verujem da će blokaderi prihvatiti našu ideju, narodne liste, da svih 250 kandidata koji budu na njihovoj listi, da Poreska uprava povede postupke protiv svih njih, i da vidimo ko je lopov. Pošto ja neću prihvatiti činjenicu da su Jaćimović i Đilas pošteni, a da sam ja lopov. Samo nemojte vi blokaderi da mi govorite o lopovima i bolnicama. A trik je u ovome. Mi smo tamo izgradili najmoderniji Klinički centar, u Novom Sadu. Dogradili i izgradili. Deset fabrika smo doveli u Novi Sad, izgradili naučno-tehnološke parkove. Nema šta Novi Sad nije dobio, nikada snažniji razvoj Novog Sada nije bio. A oni kažu nema dovoljno svetla? Pa ima više nego bilo gde drugde u Evropi - rekao je Vučić.