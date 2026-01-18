Slušaj vest

Šarović je objavio snimak ministarke Stamenkovski koja se veselila na jednoj proslavi, ali nije očekivao i da će mu njegovi pratioci skrenuti pažnju da u tome nema apsolutno ništa ružno i pitali ga u čemu je problem.

- Nisam do sada odgovarala Nemanji Šaroviću, iako se on do sada očajnički trudio da privuče moju pažnju. Ali danas bez šale osećam potrebu da stanem u njegovu zaštitu. Jer vidim da ga napadate u komentarima zato što je problematizovao moje prisustvo na jednoj rođendanskoj proslavi - rekla je ministarka u video poruci na zvaničnom Instagram nalogu.

Ona ističe da svi treba da imamo više razumevanja za Nemanju Šarovića.

- Pošto on ne može da shvati da postoji društveni život van društvenih mreža. Ne može da shvati da neko ima prijatelje kojima se odaziva na rođendane, da neko ima familiju kod koje odlazi na krsne slave, na svadbe. Da ima kumove kod kojih ide na krštenja. Teško je to sve razumeti iz pozicije nekoga, ko ne da ne može da okupi ekipu za kafanu ili za utakmicu malog fudbala, nego ne može da okupi ni društvo za teniski meč. I pritom ne mislim da dubl - rekla je ministarka, i zaključila:

- Zato vas pozivam da imamo više razumevanja, a evo ja ću dati skromni doprinos tome da popravimo ubuduće njegovo raspoloženje, pa prvom sledećom prilikom umesto pesama koje inače naručujem, za njega ću posebno da naručim: "Ti muškarac? Ti si veća žena nego ja".