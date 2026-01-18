Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić otvoreno je rekla da je sastanak Zagorke Dolovac sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji šokantan presedan i da je reč o nedopustivom mešanju stranog faktora u unutrašnja pitanja Srbije.

- Mislila sam da me više ništa ne može šokirati, ali ovo jeste! Bilo bi dovoljno strašno i da se vrhovna javna tužiteljka na poziv bilo koje ambasade sastane s bilo kojim ambasadorom, a potom izda saopštenje u kome praktično preti nemačkom ambasadom. Ista ta Zagorka Dolovac nije našla vremena da se odazove pozivu Skupštine Srbije i Odbora za pravosuđe kako bi obrazložila svoj rad. Dakle, nije imala vremena za instituciju koja predstavlja narod, ali ima vremena za poziv nemačke ambasadorke - izjavila je Ana Brnabić za Kurir televiziju.