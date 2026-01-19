Slušaj vest

Švajcarski grad Davos danas postaje najvažnija tačka na planeti, jer će se u narednih pet dana na jednom mestu okupiti svetska politička i biznis elita. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo predstavlja našu zemlju na sastanku Svetskog ekonomskog foruma, inače 56. po redu koji se ove godine organizuje pod nazivom "Duh dijaloga".

Vučić će biti u društvu najuticajnijih svetskih državnika, među kojima će biti i predsednik Amerike Donald Tramp, ali i vodećih ljudi iz poslovnog sveta, nauke, tehnologije, civilnog društva... Najavljeno je 3.000 učesnika iz 130 zemalja, među njima gotovo 400 visokih političkih zvaničnika uključujući oko 65 šefova država i vlada, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

Imidž države

Ne postoji bolje mesto od ovonedeljnog Davosa na kojem se može bolje promovisati Srbija i učvrstiti njena međunarodna pozicija, ocenjuju sagovornici Kurira. Političku i ekonomsku težinu ovog globalnog događaja povećavaju trenutne geopolitičke okolnosti i postavljanje energetike u fokus razgovora o budućnosti sveta.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja objašnjava za Kurir da je Davos oduvek predstavljao centralno mesto gde se govorilo o ekonomskim trendovima na međunarodnom nivou, ali da je ipak, zbog prisustva najviših državnih predstavnika iz celog sveta, poprimio je i značajan politički oblik.

- Učešće Srbije na ovakvim događajima je neophodno, jer se na taj način gradi pozitivan imidž o državi, ali i postoji mogućnost za različite susrete na marginama skupa. Sigurno je da će delegacija Srbije iskoristiti priliku da predstavi svoje strateške ciljeve kada je u pitanju međunarodno pozicioniranje Srbije kao što su politika neutralnosti i evropske integracije, ali i da se promoviše domaćinstvo EXPO izložbe i da se tako pridobije još učesnika. Takođe, značajna tema koju će Srbija kandidovati je i razvoj finalnih razgovora o sudbini NIS-a. Davos jeste pravo mesto za to jer poslednjih godina uz ekonomske teme, sve više su u fokusu i energetske. Svet ulazi u novu fazu gde će energetski resursi imati značajnu ulogu. Očekuje se prisustvo vodećih pojedinaca i grupa iz energetskog sektora što bi Srbiji omogućilo i pronalazak alternativnih partnera za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Upravo svi ti argumenti ulivaju nadu da će uskoro biti javno obelodanjen konacan dogovor u vezi sa NIS-om i da će zahvaljujući tome Srbija imati jedan problem manje - ocenjuje Perišić.

Dolaze i Merc, Gutereš, Fon der Lajen, Stub... Svetski mediji najavljuju forum u Davosu kao jedan od najvažnijih događaja godine. Očekuje se dolazak nemačkog kancelara Fridriha Merca, predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, predsednika Finske Aleksandera Stuba, potpredsednika premijera Kine, generalnog sekretara UN Antonia Gutereša i generalne direktorke Svetske trgovinske organizacije Ngozi Okondžo-Iveala. Skupu će prisustvovati i predsednik Grupacije Svetske banke Ažaj Banga, kao i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Organizatori su najavili da će više od 200 panela na Svetskom ekonomskom forumu biti prenošeno uživo širom sveta.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlade, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred. Poseban naglasak ove godine je stavljen na geopolitiku i ekonomski rast, uz rasprave o tome kako obnoviti međunarodnu saradnju u uslovima narušenih savezništava i promenjenih bezbednosnih paradigmi. Tehnološke teme, posebno generativna veštačka inteligencija, zauzimaju centralno mesto u agendi, a lideri iz javnog i privatnog sektora razgovaraće o odgovornoj primeni novih tehnologija, njihovom uticaju na produktivnost i konkurentnost, ali i o posledicama po tržište rada i društvo u celini.

Pozicija i saradnja

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da će Srbija u Davosu prezentovati naše pozicije, jačati ih i objašnjavati, tražiti podršku i nuditi saradnju u bilateralnim odnosima, ali i učvršćivati relacije sa multinacionalnim kompanijama. On naglašava da su u ovom trenutku dominantne geopolitičke teme, energetski problemi na globalnom nivou i tehnološki razvoj.

