Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu "avucic" snimak skupa blokadera u Novom Sadu, istakavši da očekuje da će blokaderi podržati predlog narodne liste da svih 250 kandidata za poslanike, sa obe liste, budu predmet istrage Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije, kako bi se utvrdilo "ko je lopov".

- Ja verujem da će blokaderi podržati predlog naše narodne liste da svih 250 kandidata za poslanike sa obe liste, i njihove blokaderske i naše narodne liste, budu pod istragom i Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije, pa da vidimo ko je lopov - poručio je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić izjavio je, govoreći o planu blokadera da se sastanu sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Toninom Piculom, rekao da i hrvatski premijer Andrej Plenković, i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije, i sada prave vojne saveze.

- Blokaderi se nikada od takve podrške nisu ogradili. Ima tu i dobre dece, mladi ljudi koji veruju u nešto, uvek to ima mnogo ludosti, lepe strasti, ali to na kraju nije život. Oni će da sazru jednog dana i shvatiće svoje zablude i greške, i pričaće o tome javno. Kao što se to posle godinu dana već događa - rekao je Vučić i dodao:

- Mene tu više brine uticaj ovih spolja. Sada dolaze kao neki parlamentarci i to je kao neka vest. Ja ću se u Davosu sastati sa mnogo mnogo važnijim ljudima. A svi pričaju o ovome. Zašto? Ne znam. Kao što su pričali o Jovanjici godinama, pa svako na kraju pomisli da nešto tu ima. I kako ja da vam kažem da tu nema ništa, da ne znam ni gde je ni šta je, da u životu nisam video ni travu ni kokain - kazao je on.