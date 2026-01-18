Slušaj vest

ČAČAK - Skup blokadera održan je večeras u Čačku.

Naime, blokader Ismet Solova iz Čačka obratio se okupljenima i zvanično odjavio protestni skup, a kako se saznaje, bilo je prisutno oko 150 lica.

Za kraj protesta, okupljeni su izveli najavljeni "performans" - gađali su jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Blokaderi u Čačku Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"PA DA VIDIMO KO JE LOPOV" Vučić traži istragu svih 250 kandidata za poslanike sa obe liste: Ja verujem da će blokaderi podržati predlog naše narodne liste
IMG-20250608-WA0140 copy.jpg
Stars"ČUO SAM SE SA ANOM BEKUTOM" Aleksandar Milić Mili o pevačici nakon incidenta na novogodišnjem koncertu u Čačku
aleksandar milić mili ana bekuta.png
Politika"BLOKADERI SE NIKADA OD TAKVE PODRŠKE NISU OGRADILI" Vučić: Plenković, Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije
Aleksandar Vučić (8).jpeg
Politika"PRIHVATAM NJIHOVU IDEJU I PREDLAŽEM JOŠ NEŠTO" Vučić o Zakonu o poreklu imovine – da Poreska uprava proveri imena sa obe izborne liste
Aleksandar Vučić