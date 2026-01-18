Politika
NA SKUPU BLOKADERA U ČAČKU OKUPLJENO SVEGA 150 LJUDI: Izveli sramni "performans" - gađali jajima transparent na kom je nacrtan predsednik Vučić (VIDEO)
ČAČAK - Skup blokadera održan je večeras u Čačku.
Naime, blokader Ismet Solova iz Čačka obratio se okupljenima i zvanično odjavio protestni skup, a kako se saznaje, bilo je prisutno oko 150 lica.
Za kraj protesta, okupljeni su izveli najavljeni "performans" - gađali su jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kurir.rs
