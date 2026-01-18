Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle sramnog performansa koji je organizovan od skupine od oko 150 blokadera, a na kom su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Srbije.

Predsednik je najpre podsetio da je danas Krstovdan, dan strogog posta.

- Ne za one koji su se iživljavali na kartonu sa mojim likom. Jaja su mogli da sačuvaju, daju nekome ko ih nema dovoljno, ali, dobra stvar u svemu je da oni žive u izobilju - rekao je predsednik.

- P. S. Ovaj snimak pokazuje razliku, otkriva blokaderski program, a mi, mi moramo da budemo drugačiji, da radimo više, da pobedimo korupciju i na kraju da ih ne mrzimo zbog svega što su našoj zemlji i građanima uradili - Zaključio je predsednik Vučić na svom nalogu na Instagramu buducnostsrbijeav.

