Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle sramnog performansa koji je organizovan od skupine od oko 150 blokadera, a na kom su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Srbije.

Predsednik je najpre podsetio da je danas Krstovdan, dan strogog posta.

- Ne za one koji su se iživljavali na kartonu sa mojim likom. Jaja su mogli da sačuvaju, daju nekome ko ih nema dovoljno, ali, dobra stvar u svemu je da oni žive u izobilju - rekao je predsednik.