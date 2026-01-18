OGLASIO SE VUČIĆ NAKON SRAMNOG PERFORMANSA BLOKADERA U ČAČKU Ovo pokazuje razliku, otkriva njihov program! Iživljavaju se na kartonu! Moramo da budemo drugačiji
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle sramnog performansa koji je organizovan od skupine od oko 150 blokadera, a na kom su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Srbije.
Predsednik je najpre podsetio da je danas Krstovdan, dan strogog posta.
- Ne za one koji su se iživljavali na kartonu sa mojim likom. Jaja su mogli da sačuvaju, daju nekome ko ih nema dovoljno, ali, dobra stvar u svemu je da oni žive u izobilju - rekao je predsednik.
- P. S. Ovaj snimak pokazuje razliku, otkriva blokaderski program, a mi, mi moramo da budemo drugačiji, da radimo više, da pobedimo korupciju i na kraju da ih ne mrzimo zbog svega što su našoj zemlji i građanima uradili - Zaključio je predsednik Vučić na svom nalogu na Instagramu buducnostsrbijeav.