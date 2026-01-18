"Nije to nikakav performans u Čačku, već još jedna monstruozna akcija grupice blokadera zgubidana. Nezapamćeno je ovakvo divljaštvo i nasilje prema predsedniku Srbije, a prethodno i ženama i svima koji ne misle kao oni", ocenio je Vučević u objavi na svom nalogu na mreži "X".

Prema njegovim recima, ta dehumanizacija predsednika Vučića ide u kriminalizaciju i delegitimizaciju i otvoren poziv ljudima da, kada se sprovede nasilje, to ne bude loše.

Istakao je da nikada nijedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji i dodao ovo nije napad samo na predsednika Vučića, već oni, kako je rekao, dehumanizuju srpsku državu.

"To nikada nećemo dozvoliti! A vrlo su 'kreativni' ti zgubidani kojima nije sveto ni jedno crveno slovo u crkvenom kalendaru, a vidimo da su lepo evoluirali - od grudvi i ledenica do jaja. Valjda je sada gađanje jajima simbol njihove borbe za nastavak pljačkanja naroda i lično bogaćenje, sve ono što su radili do 2012. godine, dok isti taj predsednik Vučić nije prekinuo njihov pljačkaški put. Zato ga i mrze. I samo to i mogu. Pobedila je Srbija", poručio je lider SNS.