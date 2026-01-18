Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačićosudio je večerašnje nasilje blokadera u Čačku, ističući da njihova politika počiva na mržnji i dehumanizaciji, dok je Srbiji potrebna sloga i jedinstvo.

- Danas u Čačku, kao i pre neki dan, blokaderi nisu izvodili nikakve performanse, oni su pokazali šta je njihova jedina politika, nasilje i dehumanizacija i Aleksandra Vučića i svih drugih koji su za normalnu Srbiju, kao sto su pre neko veče ledenicama gađali Anu Bekutu.

Umesto dugo najavljivanih epohalnih programa, samo mržnja, pretnje i nasilje prema onima koji ne misle isto.

Srbiji je potrebna sloga i jedinstvo, a ne podele i sukobi. To narod odlično prepoznaje.

Živela Srbija! - poručio je ministar Dačić.

Kurir.rs

