"SA DUBOKOM TUGOM PRIMIO SAM VEST" Predsednik Srbije uputio telegram saučešća povodom teške železničke nesreće u Španiji
Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi. Premijeru Španije i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u telegramu saučešća koji je uputio građanima Španije.
Podsetimo, dva voza sudarila su se na jugu Španije.
