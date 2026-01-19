Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi. Premijeru Španije i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u telegramu saučešća koji je uputio građanima Španije.