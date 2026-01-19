Slušaj vest

O tome je juče u emisiji Utisak nedelje govorio blokader sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Boris Kojčinović.

Za gaženje sopstvenog obećanja optužili su opoziciju, pošto, kako Kojčinović kaže, "ne postoji većinska opozicija koja bi mogla da preuzme upravljanje ovom zemljom".

- Došlo je do toga da to možda i nije najbolje rešenje. Zašto? Zato što mi trenutno nemamo neku većinsku opoziciju koja bi mogla da rukovodi ovom zemljom. Dolazimo do toga da bismo mi možda uskratili neke ljude koji bi se dobro pokazali, dobro obavljali svoj posao, uskratili bismo im mogućnost da nastave da to rade zbog ovako nekih odredbi.

Kojčinović je rekao da "oni ne znaju koliko će vremena biti potrebno da se sprovedu neke promene".

- Zbog toga još uvek nema odgovora, da li će to biti na neki način oročeno, da li će to značiti: "OK, vi ste došli da napravite promenu, da sredite društvo, da napravite prostor gde će se neki politički akteri, bilo novi ili stari, pojaviti u nekim drugačijim uslovima". Na to pitanje još uvek zapravo ne postoji odgovor - rekao je Kojčinović.

Na pitanje da li je "fer njihov poziv opozicionim strankama da ne učestvuju na izborima i da se povuku i da ih nema četiri godine", te zar to nije "mnogo", Kojčinović navodi da je "svako u ovoj borbi neku žrtvu podneo".

- A znate kako... Mislim, da li je mnogo godinu dana blokade i boravka na fakultetu i nestudiranja? Pa svako je neku žrtvu za ovu borbu podneo. Nadam se da su ljudi iz opozicije spremni da rade i nešto drugo u svom životu, a ne samo da budu političari, kao ljudi koji su trenutno na vlasti. Siguran sam da će oni, ako su stručni, ako su obrazovani, biti spremni da pronađu neki posao u skladu sa svojim kompetencijama i mogućnostima i da prežive četiri godine - rekao je Kojčinović, a ove njegove izjave su već izazvale burnu debatu na društvenim mrežama.

Žestoke reakcije na reči Borisa Kojčinovića

Oštrim rečima oglasila se i blokaderka sa X-a Martina Rakanjel, koja je napisala sledeće:

- Godinu dana (prvi put upotrebljavam sintagmu koja sledi) studentski svedoci kao glavni argument za povlačenje opozicije sa učešća na narednim izborima koriste sledeće (što su smislili studenti) - vlada će biti oročena (bilo čak 6 meseci, pa godinu dana), a ljudi koji će ući u parlament će se OBAVEZATI da posle ovog jednog mandata neće učestvovati u politici. Jel bilo tako? Bilo.

Večeras slušasmo sledeće:

- Mi nemamo neku većinsku opoziciju koja bi mogla da rukovodi ovom zemljom. Možda bi uskratili neke ljude koji bi se možda dobro pokazali, dobro obavljali svoj posao da nastave da to rade.

*možda neka izjava, nešto da potpišu, bila ta ideja, a?

- Mi ne znamo koliko će vremena trebati da se dese promene, da se sredi društvo.

*možda do 2058? Da promenimo Ustav, narodna demokratija, neki novi sistem, a?

- Ne postoji ni pravni mehanizam kojim bismo mogli oročiti... ili ponovno kandidovanje, da naprave svoju partiju. Možda se ti ljudi u budućnosti ponovo ujedine.

*Ma ne bi Lompar, Kavčić, C. Milivojević, Aleksandra Štimac... nikad, svašta breeeee.

(- Olja: Malo nefer... nije li malo mnogo?)

- Da li je mnogo godinu dana blokade? Opozicija, nadam se da može nešto drugo da radi, da ti ljudi nešto drugo rade jer su stručni za nešto...