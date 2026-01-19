Slušaj vest

Blokader Vuk Aleksić sa Fakulteta političkih nauka zgrozio je naciju pravdanjem nasilnika koji su gađali ledenicama Anu Bekutu na Gradskom trgu u Čačku! On je na gostovanju u Utisku nedelje, na pitanje voditeljke Olje Bećković "Šta je najjači utisak?", citirao blokaderskog novinara, urednika Danasa Dražu Petrovića, koji je nedavno pozivao na nasilje.

- Jako je teško odlučiti, ali biram utisak broj pet jer sam sudbinski jutros čitao jedan članak Draže Petrovića koji je rekao: "Znate kako, kolege od ove pevačice dolaze u situaciju da ne mogu da pevaju čak ni u svom toaletu, a kamoli da imaju koncert - citirao je mladi blokader laži blokaderskog urednika.

Podsetimo, manja grupa blokadera gađala je 13. januara pevačicu grudvama i ledenicama tokom njenog koncerta na Gradskom trgu.

Iako je pevala pored zvuka vuvuzela, pištaljki i zvižduka, Ana Bekuta im se obratila.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Radi li policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Ana Bekuta i nastavila da peva.

Bekuta je sišla sa bine, ali nije prekinula koncert, te je i nakon toga nastavila da peva pored bine.

Sve do ponoći, pevačica nije odustajala od pevanja, a na kraju je sela u kombi i nastavila da peva iz vozila.

Blokaderi ledenicama gađali Anu Bekutu Izvor: Kurir