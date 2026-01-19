Slušaj vest

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je danas da je železnička nesreća u Adamuzu, kod Kordobe, u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, a 152 je povređeno, „izuzetno čudna”.

Puente se rano jutros obratio novinarima na železničkoj stanici Atoča u Madridu kako bi pružio informacije o okolnostima iskliznuća voza, rekavši da je nesreća "čudna, veoma čudna i veoma je teško objasniti je u ovom trenutku", prenosi dnevni list Pais.

Prema rečima ministra Puentea, svi stručnjaci za železnicu s kojima je razgovarao u nedelju uveče "veoma su zbunjeni" tom nesrećom.

- Šine su promenjene na potpuno renoviranoj pruzi u koju je uloženo 700 miliona evra. Konkretno, zamena skretnica i prekidača na toj deonici završena je u maju 2025. godine. Zato je ova nesreća veoma čudna. Dogodila se na deonici koja je potpuno prava, bez krivina. Nadamo se da će nam istraga pomoći da razjasnimo šta se dogodilo - izjavio je Puente.

Pa ipak, dok ceo svet i Španija oplakuju žrtve, a vlasti sprovode istragu, u ovoj zemlji se još uvek ne mogu videti nasilni protesti protiv vlasti, blokade saobraćajnica i univerziteta, uključivanje akademaca u istragu, optužbe za korupciju, zahtevi za ostavkama ili novim izborima, a kamoli pretnje ubistvom ministrima, niti iko traži da kralj Felipe VI abdicira.

Ukratko, za sada nema ni traga od onoga što smo posmatrali u Srbiji tokom skoro čitave prošle godine, što je usledilo nakon tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Sa druge strane, u Srbiji je zbog ove tragedije ostavke podnelo više ministara, gradonačelnik Novog Sada, ali i tadašnji premijer Srbije Miloš Vučević, a pokrenuto je i nekoliko opsežnih istraga.