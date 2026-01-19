Slušaj vest

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona.

Podsećamo, blokaderi su juče održali skup u Čačku, na kome se okupilo nešto manje od 150 ljudi.

Za kraj protesta, oni su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.

Ovim povodom oglasio se i Vučić, koji je na Instagramu napisao: