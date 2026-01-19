Slušaj vest

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona.

Podsećamo, blokaderi su juče održali skup u Čačku, na kome se okupilo nešto manje od 150 ljudi.

Za kraj protesta, oni su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.

Ovim povodom oglasio se i Vučić, koji je na Instagramu napisao:

- Danas je Krstovdan, dan strogog posta. Ne, za one koji su se iživljavali na kartonu sa mojim likom. Jaja su mogli da sačuvaju, daju nekome ko ih nema dovoljno, ali, dobra stvar u svemu je da oni žive u izobilju. P. S. Ovaj snimak pokazuje razliku, otkriva blokaderski program, a mi, mi moramo da budemo drugačiji, da radimo više, da pobedimo korupciju i na kraju da ih ne mrzimo zbog svega što su našoj zemlji i građanima uradili - napisao je Vučić na Instagramu.

