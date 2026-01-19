"MISLIO SAM DA SAM PRETERAO... NISAM" Vučić se oglasio posle stravičnih pretnji blokadera! "Toliko o borbi za demokratiju onih koji pridike drže svakodnevno"
- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je Bralovićka.
Vučić je, u objavi na zvaničnom Instagram nalogu, poručio sledeće:
- Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, siluju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - piše u poruci predsednika Vučića.
Podsećamo, blokaderi su juče održali skup u Čačku, na kome se okupilo nešto manje od 150 ljudi.
Za kraj protesta, oni su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.
Tim povodom oglasio se i Vučić, koji je na Instagramu napisao:
- Danas je Krstovdan, dan strogog posta. Ne, za one koji su se iživljavali na kartonu sa mojim likom. Jaja su mogli da sačuvaju, daju nekome ko ih nema dovoljno, ali, dobra stvar u svemu je da oni žive u izobilju. P. S. Ovaj snimak pokazuje razliku, otkriva blokaderski program, a mi, mi moramo da budemo drugačiji, da radimo više, da pobedimo korupciju i na kraju da ih ne mrzimo zbog svega što su našoj zemlji i građanima uradili - napisao je Vučić na Instagramu.