Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se povodom stravičnih pretnji koje je blokaderka Ljiljana Bralović uputila na skupu u Čačku.

"Primitivni blokaderski performans u Čačku nije nikakva politička poruka, već pokazatelj nedostatka inteligencije i sposobnosti za bilo kakvo racionalno političko delovanje. Sa druge strane, blokaderi su nastavili sa dehumanizacijom predsednika Vučića koju vrše godinama unazad i koja ima za cilj pripremanje javnosti za njegovo nasilno uklanjanje i političkog života. U svakom slučaju, još jednom su pokazali čitavoj Srbiji da su nasilje i primitivizam početak i kraj svake njihove aktivnosti i da je to jedino što mogu da smisle i ponude", poručio je Jovanov putem X naloga.

Podsećamo, blokaderi su juče održali skup u Čačku, na kome se okupilo nešto manje od 150 ljudi.

Za kraj protesta, oni su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.

