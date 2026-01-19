Slušaj vest

Blokaderi su javno pogazili svoje obećanje da će, kada oni dođu na vlast, buduća vlada biti oročena. Time su jasno izrekli nameru da će ljudi sa takozvane "Studentske liste" prigrabiti ceo mandat.

- Predstavnik "Studentske liste" je bio krajnje iskren i saopštio da mandat te liste neće biti oročen i da će praktično iz te liste nastati neke nove stranke i da je teško kontrolisati te ljude kada budu izabrani na ta poslanička mesta. Nije rekao, ali je sasvim jasno, da su građani obmanuti o oročenom mandatu. Nije rekao ali je više nego jasno da je poziv opoziciji da podrži tu listu bio licemeran i zlonameran. Svi oni koji su apriori podržavali SL suočili su se sa prvim LAŽNIM obećanjem te liste - napisao je Veselinović na društvenoj mreži X.

Podsećamo, blokader sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Boris Kojčinović rekao je da "ne postoji većinska opozicija koja bi mogla da preuzme upravljanje ovom zemljom".

- Došlo je do toga da to možda i nije najbolje rešenje. Zašto? Zato što mi trenutno nemamo neku većinsku opoziciju koja bi mogla da rukovodi ovom zemljom. Dolazimo do toga da bismo mi možda uskratili neke ljude koji bi se dobro pokazali, dobro obavljali svoj posao, uskratili bismo im mogućnost da nastave da to rade zbog ovako nekih odredbi.

Na pitanje da li je "fer njihov poziv opozicionim strankama da ne učestvuju na izborima i da se povuku i da ih nema četiri godine", te zar to nije "mnogo", Kojčinović navodi da je "svako u ovoj borbi neku žrtvu podneo".