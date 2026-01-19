Slušaj vest

S porukom "Neće vam proći", blokaderi iz nekadašnje vlasti danas su na mrežama plasirali zaplet ravan Tarantinovom filmu i to sa tezom kako njihovi dojučerašnji saborci - studenti blokaderi, rade za Aleksandra Vučića?!

Iza opšte blokaderske papazjanije nalazi se ništa drugo do početak bespoštedne borbe za vlast.

Donedavno "ujedinjeni" u istom "višem cilju"  došli su do trenutka kad padaju sve maske i na videlo izbijaju prave namere a to je surova borba za osvajanje vlasti.      

