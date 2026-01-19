Blokaderi iz bivše vlasti upravo su najavili borbu za opstanak?! Naime, kako su najavili, ta borba počinje već danas i to protiv studenata blokadera koje sad optužuju da rade za Vučića?!
ovakvog zapleta nema ni kod tarantina
POČELA JE BRUTALNA BORBA ZA VLAST! Blokaderi iz eksvlasti od danas najavili borbu za opstanak protiv studenata blokadera: Sad ih optužuju da rade za Vučića?!
Slušaj vest
S porukom "Neće vam proći", blokaderi iz nekadašnje vlasti danas su na mrežama plasirali zaplet ravan Tarantinovom filmu i to sa tezom kako njihovi dojučerašnji saborci - studenti blokaderi, rade za Aleksandra Vučića?!
Iza opšte blokaderske papazjanije nalazi se ništa drugo do početak bespoštedne borbe za vlast.
Donedavno "ujedinjeni" u istom "višem cilju" došli su do trenutka kad padaju sve maske i na videlo izbijaju prave namere a to je surova borba za osvajanje vlasti.
Foto: Printscreen/X
Kurir.rs/X
76 · Reaguj
9