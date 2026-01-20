"Ovo nije protest, već nepatvorena mržnja. Ovo nisu politički protivnici, već politički bolesnici. Na ovo normalan čovek bukvalno da zanemi. I nije to samo mržnja prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srbiji, već i njihova žalopojka za vremenima u kojima su krali od naroda i uništavali našu otadžbinu. Ne mogu da se pomire sa tim da Srbija nije više uništavana i unižavana, da je njihov lopovski put prekinuo upravo predsednik Aleksandar Vučić. Zato ga toliko mrze. I mrze nezavisnu politiku Srbije, suverenu i samostalnu. Uvek ćemo ih takvom politikom pobeđivali jer građani Srbije zaslužuju mnogo više od blokadrske mržnje i zla! Najsnažnije ćemo se boriti protiv onih koji bi neistomišljenike da siluju, vešaju, jašu, da uništavaju i pljačkaju Srbiju. Uvek će pobeđivali pristojna i normalna Srbija", poručio je Vučevič putem svog naloga na "X".