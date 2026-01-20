"NJIHOV LOPOVSKI PUT PREKINUO JE VUČIĆ! Miloš Vučević o pretnjama blokadera u Čačku: Zato ga toliko mrze
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Milos Vučević oglasio se povodom stravičnih pretnji koje je blokaderka Ljiljana Bralović uputila na skupu u Čačku.
On je poručio da će se najsnažnije boriti protiv onih koji bi da uništavaju Srbiju.
"Ovo nije protest, već nepatvorena mržnja. Ovo nisu politički protivnici, već politički bolesnici. Na ovo normalan čovek bukvalno da zanemi. I nije to samo mržnja prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srbiji, već i njihova žalopojka za vremenima u kojima su krali od naroda i uništavali našu otadžbinu. Ne mogu da se pomire sa tim da Srbija nije više uništavana i unižavana, da je njihov lopovski put prekinuo upravo predsednik Aleksandar Vučić. Zato ga toliko mrze. I mrze nezavisnu politiku Srbije, suverenu i samostalnu. Uvek ćemo ih takvom politikom pobeđivali jer građani Srbije zaslužuju mnogo više od blokadrske mržnje i zla! Najsnažnije ćemo se boriti protiv onih koji bi neistomišljenike da siluju, vešaju, jašu, da uništavaju i pljačkaju Srbiju. Uvek će pobeđivali pristojna i normalna Srbija", poručio je Vučevič putem svog naloga na "X".
Podsećamo, blokaderi su prekjuče održali skup u Čačku, na kome se okupilo nešto manje od 150 ljudi.
Za kraj protesta, oni su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.
