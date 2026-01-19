Slušaj vest

Dolazak delegacije evroparlamentaraca u Srbiju napravio je zapaljivu atmosferu među blokaderima i još jedanput na površinu izbacio duboke podele koje od početka blokada i protesta pokušavaju da sakriju. Hrvatski evroposlanik i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ovih dana je postao prva zvezda blokaderskog pokreta i njihovih medija, pa je njegova poseta našoj zemlji predstavljena kao maltene presudni događaj za rušenje vlasti.

Da bi sve to pojačali, blokaderi su čak fabrikovali aferu zbog toga što evroparlamentarce neće primiti predsednik Srbije i predsednica parlamenta zbog ranije zakazanih obaveza.

Podela plena

Ipak, jedan deo blokadera ne samo da nije oduševljen dolaskom evroparlamentaraca, već je izrazito razočaran servilnošću koju pokazuju njihovi saborci iz blokaderskog bloka. Tako je lider Novog DSS Miloš Jovanović najavio da poslanici te stranke neće učestvovati u razgovorima sa delegacijom EP, jer unutrašnji politički problemi treba da se rešavaju unutar Srbije i bez učešća stranaca.

Miloš Jovanović Foto: Printscreen

- Atmosfera u kojoj deo javnosti evroparlamentarce dočekuje kao oslobodioce za Novi DSS je ponižavajuća i potpuno neprihvatljiva - izjavio je Jovanović, uz poruku da očekivanja da će oni rešiti srpsku političku krizu predstavljaju "ruganje našoj istoriji i nacionalnoj svesti predstavljajući slobodarski narod kao narod kome je potreban tutor".

Izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović kaže za Kurir da je ova linija razdora među blokaderima postojala pre dolaska Picule i da će postojati i posle njega, s tim što će trvenja biti još veća kada na red dođe "podela plena".

Predrag Lacmanović Foto: Kurir Televizija

- Ta blokaderska struja ima unutar sebe suštinska neslaganja. Jedinstvo nikada nije ni moglo da se očekuje na neki duži rok, a do izbora će sigurno doći do podele u dve, tri ili više frakcija po ideološkom ključu, ali biće tek nesloge kada počne da se govori o podeli plena. Ono što ne iznenađuje je to da deo studenata blokadera, ne poznaju neka skora vremena i još manje istoriju. Za neiskustvo im se možda i može skinuti krivica, ali neznanje je sramota. Jer, ako želite da se bavite politikom, morate biti upućeni u sve pa i u istorijske činjenice, kao i u sadašnju situaciju, odnos prema državi Hrvatskoj i odnos njenih nekih proklamatora prema Srbiji, među kojima su i ovi evroparlamentarci. Problem je i to što uvek imamo one koji traže da neku krizu ili probleme u Srbiji rešavaju spoljne sile, što svakako nije dobro. Kao da sami kao narod nismo sposobni da rešavamo svoja pitanja, što nije tačno jer ima dovoljno kapaciteta, ali nema dovoljno sloge i patriotizma - ocenjuje Lacmanović.

Rogovi u vreći

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je od samih početaka blokaderskih protesta bilo jasno da su to rogovi u vreći i da je bilo samo pitanje dana kada će ta heterogenost da postane jasna i njima samima.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Nikada nismo uočili nikakav zajednički imenitelj koji bi ih konstituisao kao homogenu političku grupaciju, pa su tako izbegavali da odgovore na temeljna pitanja ovog društva kao što su Republika Srpska, KiM, karakter odnosa prema EU, određivanje prema oživljavaju nacizma u Hrvatskoj... Skandaloznim postavljanjem Picule za izvestioca o Srbiji, EU je pre više od godinu dana pokazala njene namere koje ni u analitičkom ni u političkom smislu nisu objektivne. Ovo govorim kao kritički evroentuzizijasta. Tonino Picula je podržavao minorni blokaderski pokret od samih njegovih početaka i huškao ih da ruše stabilnost srpskog političkog i društvenog poretka. Onda je na bezobrazan način podnosio Strazburu izveštaje kako u Srbiji nema pomaka i da ne ispunjava uslove za ubrzavanje pristupanja članstvo u EU - podseća Kojčić.

On objašnjava da je jedan deo blokadera prepoznao tu "morbidnu ulogu Picule".