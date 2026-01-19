Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je gnusni govor Ljiljane Bralović koji je održala u Čačku.

- Jedna od najistaknutijih perjanica blokadersko-plenumaškog pokreta Ljiljana Bralović potvrdila je ogoljenu istinu o kojoj naš predsednik Aleksandar Vučić govori mesecima unazad, a to je da je glavni program nje i njoj sličnih, ništa drugo do stravične pretnje i nasilje! Nije ovo bio politički govor, već otvoren poziv na linč! To je bio poziv da se na najmonstruozniji način obračuna sa onima koji ne misle isto kao oni, i koji se zalažu za sve one vrednosti koje su suprotne onome na šta ona poziva! O njenom angažmanu se zna sve, od toga koliko novca dobija iz različitih stranih fondova, do toga kome polaže račune za svoj rad - napisala je Mesarović na Instagramu.

Ona je dodala da je ovo napad na pristojnu i normalnu Srbiju, na sve one ljude koji su se digli protiv onih koji zagovaraju politiku nasilja, jahanja i bacanja u katran.