Blokadera je sve manje na skupovima koje organizuju, ali ih to ne sprečava da upućuju sve jezivije pretnje neistomišljenicima predvođenim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem!

Na blokaderskom skupu u Čačku, koji je doživeo fijasko zbog toga što je došla samo šačica ljudi, blokaderka Ljiljana Bralović iz Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS) izrekla je stravične pretnje svima koji se ne slažu s njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima, bre, da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona na skupu na kojem se okupilo svega oko 150 ljudi i na kojem su, osim verbalnog nasilja i jezivih reči, blokaderi demonstrirali i fizičko nasilje i gađali jajima kartonski transparent na kojem je bio nacrtan lik predsednika Srbije.

Predsednik Vučić se tim povodom oglasio i naveo da je blokaderka Bralović osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova.

- Kad sam pre samo nekoliko dana rekao kako će želeti da jašu ljude, siluju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta, nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno - rekao je Vučić.

Nadaju se podršci

Predsednik je imao poruku i za građane koji su deo pristojne Srbije.

- Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije, koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i u katranu i perju valjaju druge ljude samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - piše u poruci predsednika Vučića.

Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacije i politički analitičar, kaže za Kurir da blokaderi misle da će ekstremizacijom da povrate podršku koju su izgubili upravo zbog nasilja!

Lazar Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Nakon neuspešnog pokušaja obojene revolucije, nesnađeni u političkom prostoru, dobar deo nekadašnjih studenata u blokadi, a sadašnjih blokadera i opozicije, gledaju kako da na veštački način podignu tenzije u društvu ne bi li vratili momentum koji su imali početkom prošle godine. Od trenutka kad su krenuli da iznose svoja politička mišljenja, sve više su gubili na masovnosti i na podršci, s obzirom na to da niko nije mogao da shvati kako mogu i Milo Lompar i Jovo Bakić u istu rečenicu. Građani su shvatili da se ne radi o borbi za pravdu, već o dolasku na vlast kako bi sproveli agendu, a onda dolazimo do toga da dobar deo blokadera misli da će da vrati podršku ekstremizacijom. Blokaderi nisu shvatili poruku građana posle takozvane kontejner revolucije početkom leta i lomljenja SNS prostorija da građani ne podržavaju tu vrstu političke borbe. Zato nikoga ne treba da čudi izborni rezultat na sledećim izborima - kaže Pavlović.

Orkestrirana hajka

Profesor Milan Petričković s Fakulteta političkih nauka kaže za Kurir da će građani žestoko kazniti blokadere na narednim izborima zbog svega što rade.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Tipičan primer orkestrirane hajke i dehumanizacije koja, zapravo, za sobom povlači izraz nemoći. Politički nemoral, nekultura, nemanje granica, javašluk, anarhija, bizarna obraćanja omogućavaju stanovnicima Srbije da vide šta bi ih čekalo ako oni dođu na vlast - politika nasilja i pretnji. Ako neko da sebi za pravo da tako priča o predsedniku, onda bi stanovnici Srbije, koji bi potencijalno glasali za takve, mogli da očekuju prirodu takvog vladanja. To je sad već jedna ogoljena nemoć, pokušaj davljenika da se uhvati za slamku spasa. To je kontraproduktivno za njih, sečenje grane na kojoj se sedi i sve to ide naruku SNS i predsedniku Vučiću. Ubeđen sam da će građani žestoko da kazne ovakvo ponašanje blokadera na budućim izborima - jasan je Petričković.