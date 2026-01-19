Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Davos, gde će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma i prisustvovati nizu skupova i diskusija svetskih lidera.

Programom foruma, koji se održava pod sloganom "Duh dijaloga", predviđeno je obraćanje predsednika na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, kao i učešće na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić je ranije najavio da će na forumu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za našu zemlju.

On je rekao da će u Davosu prvi put biti predsednik SAD, kineski potpredsednik, nemački kancelar, predsednik Francuske.

"Davos je toliko malo mesto, idealno mesto da se sretnete sa mnogo ljudi, jer bi vam za to bilo potrebno šest meseci da ih sve obiđete. Bukvalno idealno mesto za te kratke susrete u kojima možete ključne stvari da raspravite i da razgovarate sa mnogim svetskim liderima, ekonomskim liderima, biznis liderima... Od (direktorka MMF) Kristaline Georgijeve, (predsednice EBRD Odil) Reno-Baso, do svih drugih. Dakle, sa mnogo ljudi možete da se sastanete, mnogo važnih stvari za našu zemlju da rešite", rekao je Vučić.

Podsetio je da je ovo 12. put da ide na Svetski forum u Davos i da se svakom pozivu za učestvovanje na tom forumu do sada odazvao.

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma zvanično počinje danas i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupiće svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da kroz dijalog odgovore na ključne globalne izazove i utvrde prioritete za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine biće gotovo 400 visokih političkih zvaničnika uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.