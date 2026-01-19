Slušaj vest

Nakon odluke Ustavnog suda, Visoki savet tužilaštva doneo je rešenje kojim se smatraju usvojenim prigovori na tužilačke izbore za nove članove VST, objavljeno je na sajtu Saveta.

U istom rešenju VST navodi se da se poništavaju izborne radnje i izbor na biračkim mestima Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kraguevac 3, pa se izbori na ovim mestima ponavljaju u roku od osam dana u skladu sa zakonom.

U skladu sa Zakonom o VST protiv ovog rešenja Saveta kandidat i nosilac javnotužilačke funkcije koji je upisan u spisak nosilaca javnotužilačke funkcije koi glasaju na biračkom mestu na kom je utvrđeno da je povređeno izborno pravo može podneti žalbu Ustavnom sudu, koja isklučuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, u roku od 48 časova od časa obavljivana rešenja.

Prethodno su odlukom Ustavnog suda od 15. januara poništena rešenja VST o odbijanju šest prigovora na tužilačke izbore jer nisu doneta u skladu sa zakonskim procedura za odlučivanje o prigovorima.