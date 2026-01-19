Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je putem Instagram profila "avucic" da ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje.

Predsednik Vučić objavio je snimak koji prikazuje nasilničko ponašanje blokadera, te istakao da "odgovor države na njihovu mržnju i nasilje mora da bude plan i vizija".

- Ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje. Naš odgovor na njihovu mržnju i nasilje mora da bude plan, vizija, da bude jasno ljudima da mogu da imaju sigurnu budućnost u našoj zemlji - poručio je predsednik Vučić.

Kurir.rs

