Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na još jedan u nizu napada na Srpsku naprednu stranu od strane lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, u kojima ističe da članovi Srpske napredne stranke kupuju diplome i time "pljuju u lice deci koja uče".

- Samo vi da ne pričate o deci koja uče pošto ste cele prošle godine istu tu decu maltretirali, škole zatvarali, a decu koja uče nazvali "ćaci". I da ne pričate o roditeljima koji izdvajaju za njihovo školovanje jer ste se za njih borili tako da svaki četvrti roditelj nije imao posao, svaka druga mlada osoba, a oni koji su imali posao imali su platu od 330 evra.

- Dok ste vi sebi u džep trpali stotine miliona evra - 619 miliona evra, da budemo precizni. I to samo jedan tajkun, ne č̣ak ni najveći. Najveći je uzeo toliko da je iz hobija kupio klub u Premijer ligi - zaključila je Brnabić.

