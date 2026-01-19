Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na još jedan u nizu napada na Srpsku naprednu stranu od strane lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, u kojima ističe da članovi Srpske napredne stranke kupuju diplome i time "pljuju u lice deci koja uče".

- Samo vi da ne pričate o deci koja uče pošto ste cele prošle godine istu tu decu maltretirali, škole zatvarali, a decu koja uče nazvali "ćaci". I da ne pričate o roditeljima koji izdvajaju za njihovo školovanje jer ste se za njih borili tako da svaki četvrti roditelj nije imao posao, svaka druga mlada osoba, a oni koji su imali posao imali su platu od 330 evra.