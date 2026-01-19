Politika
BRNABIĆ SASULA BLOKADERIMA ISTINU U LICE: I za ovo je "kriv" Vučić i program filmskih podsticaja koji smo uveli! Što bi blokaderi rekli - nikada nije bilo gore
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na vest koja je objavljena na portalu N1 pod naslovom "Beograd u najužem izboru za evropsku filmsku lokaciju godine".
Tom prilikom, Brnabić je uputila oštru poruku blokaderima.
"I za ovo je kriv Aleksandar Vučić i program filmskih podsticaja koji smo uveli. Što bi blokaderi rekli - nikada nije bilo gore....", kratko je poručila Brnabić.
Kurir.rs
