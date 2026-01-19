Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na vest koja je objavljena na portalu N1 pod naslovom "Beograd u najužem izboru za evropsku filmsku lokaciju godine".

Tom prilikom, Brnabić je uputila oštru poruku blokaderima.

"I za ovo je kriv Aleksandar Vučić i program filmskih podsticaja koji smo uveli. Što bi blokaderi rekli - nikada nije bilo gore....", kratko je poručila Brnabić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"LJUBAV PREMA SRBIJI UVEK POBEĐUJE" Vučić objavio snimak nasilja blokadera i poslao jasnu poruku: Naš odgovor na njihovu mržnju mora da bude plan i vizija
IMG-20250824-WA0102.jpg
PolitikaMINISTARKA MESAROVIĆ O GNUSNOM GOVORU LJILJANE BRALOVIĆ U ČAČKU: Ovo je otvoreni poziv na linč, predsednik je mesecima govorio da im je to jedini program!
img-3174.jpg
PolitikaPOČELA JE BRUTALNA BORBA ZA VLAST! Blokaderi iz eksvlasti od danas najavili borbu za opstanak protiv studenata blokadera: Sad ih optužuju da rade za Vučića?!
blokaderii.jpg
Politika"JESTE LI ZA EU ILI ZA MOSKVU" Grbović već izmaštao buduću vladu pa studente blokadere stavio na teške muke! Nemaju ni plana, ni programa, a on im traži odgovor
Pavle Grbović.jpg